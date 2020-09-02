В МИД РФ назвали заявления ФРГ о Навальном антироссийской кампанией
В ведомстве отметили, что создается впечатление, что «кто-то запрещает Минюсту ФРГ и медработникам общаться с российскими коллегами».
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Фото, видео: ТАСС / CLEMENS BILAN; 5-tv.ru
В МИД РФ считают бездоказательными заявления немецких властей по поводу «отравления» Алексея Навального веществом группы «Новичок». По мнению представителей ведомства, Берлин полностью пренебрег правовыми механизмами сотрудничества с Москвой.
«Напоминаем, что еще неделю назад, 27 августа, Генеральная прокуратура Российской Федерации обратилась к Министерству юстиции ФРГ с официальным запросом о правовой помощи. В нём изложена информация о ходе доследственной проверки, начатой ещё 20 августа, а также содержится просьба опросить немецких врачей и сообщить подробности о ходе обследования и лечения А. Навального после того, как он покинул Россию. В частности, основания для предварительных диагнозов, изложенных клиникой „Шарите“. Генпрокуратура России также выразила готовность представить германской стороне экспертизы и исследования, проведенные после госпитализации А. Навального. Минюст Германии подтвердил получение запроса, однако этим пока и ограничился.
Также стоит напомнить, что сразу после транспортировки российского гражданина в „Шарите“ омские медики в письме немецким коллегам выразили готовность оказать все возможное содействие в его диагностике. В ответ в немецкой клинике их поблагодарили за беспокойство, но какой-либо конкретной помощи не попросили. Второе письмо российских медиков, от 27 августа, с просьбой изложить данные, которыми в „Шарите“ обосновали вывод об интоксикации ингибиторами холинэстеразы, вообще пока остается без ответа», — сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По непонятной для МИД РФ причине, главным адресатом заявлений Берлина почему-то стали ЕС и НАТО. В ведомстве также обратили внимание, что никаких документов не получали с германской стороны.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала заявления немецких властей по Навальному «очередной информационной кампанией против России».
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