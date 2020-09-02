В МИД РФ назвали заявления ФРГ о Навальном антироссийской кампанией

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Нюра Незванова
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В ведомстве отметили, что создается впечатление, что «кто-то запрещает Минюсту ФРГ и медработникам общаться с российскими коллегами».

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Фото, видео: ТАСС / CLEMENS BILAN; 5-tv.ru

В МИД РФ считают бездоказательными заявления немецких властей по поводу «отравления» Алексея Навального веществом группы «Новичок». По мнению представителей ведомства, Берлин полностью пренебрег правовыми механизмами сотрудничества с Москвой.

«Напоминаем, что еще неделю назад, 27 августа, Генеральная прокуратура Российской Федерации обратилась к Министерству юстиции ФРГ с официальным запросом о правовой помощи. В нём изложена информация о ходе доследственной проверки, начатой ещё 20 августа, а также содержится просьба опросить немецких врачей и сообщить подробности о ходе обследования и лечения А. Навального после того, как он покинул Россию. В частности, основания для предварительных диагнозов, изложенных клиникой „Шарите“. Генпрокуратура России также выразила готовность представить германской стороне экспертизы и исследования, проведенные после госпитализации А. Навального. Минюст Германии подтвердил получение запроса, однако этим пока и ограничился.
Также стоит напомнить, что сразу после транспортировки российского гражданина в „Шарите“ омские медики в письме немецким коллегам выразили готовность оказать все возможное содействие в его диагностике. В ответ в немецкой клинике их поблагодарили за беспокойство, но какой-либо конкретной помощи не попросили. Второе письмо российских медиков, от 27 августа, с просьбой изложить данные, которыми в „Шарите“ обосновали вывод об интоксикации ингибиторами холинэстеразы, вообще пока остается без ответа», — сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По непонятной для МИД РФ причине, главным адресатом заявлений Берлина почему-то стали ЕС и НАТО. В ведомстве также обратили внимание, что никаких документов не получали с германской стороны.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала заявления немецких властей по Навальному «очередной информационной кампанией против России».

Правительство Германии 2 сентября заявило о том, что Навальный якобы был отравлен веществом из группы «Новичок». В частности, в документе шла речь о том, что во взятых у блогера образцах были выявлены: «недвусмысленные доказательства химического отравляющего вещества нервно-паралитического действия группы «Новичок». Однако, ни что за образцы были исследованы, ни что именно обнаружено — само вещество или его следы, или последствия воздействия вещества, нет конкретики.

Алексей Навальный почувствовал себя плохо 20 августа на борту самолета, который выполнял рейс Томск — Москва. Экипаж экстренно посадил воздушное судно в Омске, где мужчину госпитализировали в реанимацию в тяжелом состоянии. Навального ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату ИВЛ.

Медики подчеркнули, что ядов и следов их пребывания в крови или в моче блогера не обнаружено. Омские врачи считали основным рабочим диагнозом нарушение обмена веществ, которое вызвало резкое понижение сахара в крови.

22 августа Алексея Навального вывезли из России и госпитализировали в берлинскую клинику Charite.

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