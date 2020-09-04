Число погибших от тайфуна в Приморье увеличилось до двух человек

Тайфун «Майсак» в Приморском крае унес жизни двух человек. На мужчину упало дерево. Другого придавило плавучим краном, который выбросило на берег. Еще один человек числится пропавшим без вести. К этому часу ураган утих.

Жители региона приходят в себя после непогоды. Коммунальщики убирают с дорог поваленные деревья, ремонтники восстанавливают энергоснабжение. Ураганный ветер накануне повредил более тысячи трансформаторных подстанций. Свыше 150 тысяч жителей остались без света. Сильный ветер и волны разрушили набережные.

А в Находке после урагана появилась новая достопримечательность. На берег вынесло судно.

Тем временем, в Хабаровском крае восстанавливают базу отдыха. Из-за дождя, который принес тайфун, территория полностью ушла под воду. Информация о пострадавших сейчас уточняется.