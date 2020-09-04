Путину представят доказательства фальсификации «отравления» Навального

Президенту РФ Владимиру Путину представят доказательства фальсификации отравления блогера Алексея Навального, о которых говорил глава Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, пока рано комментировать заявление белорусского президента, так как данные от спецслужб республики еще не были изучены.

«Наверняка ФСБ доложит о переданных белорусскими коллегами документах. Безусловно.<…> В целом, это материалы, которые по линии специальных служб циркулируют. Соответственно, они анализируются в наших спецслужбах. Я пока не располагаю информацией о том, что в этих материалах, и поэтому никак не могу прокомментировать это заявление президента Белоруссии», — сказал Песков.

Также он подчеркнул, что российская сторона предпочитает быть последовательной и осторожной в акцентировании тех или иных версий произошедшего с пациентом.

Правительство Германии 2 сентября заявило о том, что Навальный якобы был отравлен веществом из группы «Новичок». В частности, в документе шла речь о том, что во взятых у блогера образцах были выявлены: «недвусмысленные доказательства химического отравляющего вещества нервно-паралитического действия группы «Новичок». Однако ни что за образцы были исследованы, ни что именно обнаружено — само вещество или его следы, или последствия воздействия вещества, в документе нет конкретики.

Позже Александр Лукашенко заявил, что радиоэлектронная военная разведка Белоруссии перехватила разговор о фальсификации «отравления» Алексея Навального. Он обещал передать все сведения по этому вопросу российским спецслужбам.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в Германии прокомментировали слова Лукашенко о фальсификации «отравления» Навального.