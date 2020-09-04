Тайфун «Майсак» унес жизни уже троих человек в Приморском крае
Сейчас ураган утих. Коммунальные службы убирают с дорог поваленные деревья и восстанавливают энергоснабжение.
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Фото, видео: ТАСС / Смитюк Юрий; 5-tv.ru
Тайфун «Майсак» в Приморском крае унес жизни трех человек. В том числе двоих членов экипажа плавучего крана. Во время шторма его выбросило на берег.
К этому часу ураган утих. Коммунальщики убирают с дорог поваленные деревья, ремонтники восстанавливают энергоснабжение. Ураганный ветер накануне повредил более тысячи трансформаторных подстанций. Свыше 150 тысяч жителей остались без света. Сильный ветер и волны разрушили набережные. Под Благовещенском смыло пешеходный мост. А в Находке после урагана появилась новая достопримечательность — на берег выбросило корабль.
Тем временем, в Хабаровском крае восстанавливают базу отдыха. Из-за дождя, который принес тайфун, территория полностью ушла под воду.
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