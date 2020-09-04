В Минске задержали студентов Лингвистического университета

В Минском государственном лингвистическом университете (МГЛУ) задержали нескольких студентов.

Как сообщает «ТUT.BY новости», это произошло после того, как молодые люди с бело-красно-белыми флагами спели «Марсельезу» на английском языке в холле учебного заведения. По некоторым данным, задержаны пять человек. По словам студентов, людей задерживали неизвестные в штатском, среди которых были и представители ОМОН.

В то же самое время в МВД Белоруссии заявили, что студенты были задержаны в рамках ранее начатых дел об административных правонарушениях, что никак не связано с пением в холле.

«Молодые люди доставлены в милицию в рамках административного процесса», — заявила пресс-секретарь ведомства Ольга Чемоданова РИА Новости. Сколько конкретно человек было задержано, она не уточнила, но сообщила, что речь идет о «паре человек».

По словам Чемодановой, задержания в МГЛУ проводили сотрудники милиции.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, 1 сентября около 10 тысяч учащихся столичных вузов в Белоруссии приняли участие в акции протеста. Несмотря на то, что путь им преграждала цепь сотрудников ОМОН, в некоторых местах им удалось прорвать кордон.