По сообщениям СМИ, есть пострадавшие.

Фото, видео: Facebook / 1tv.ge

Взрыв прогремел у здания Филармонии в Тбилиси.

По данным Sputnik Georgia, в результате ЧП есть пострадавшие.

Обстоятельства ЧП выясняются.

На месте работают экстренные службы города.

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