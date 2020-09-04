У здания Филармонии в Тбилиси прогремел взрыв
По сообщениям СМИ, есть пострадавшие.
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Фото, видео: Facebook / 1tv.ge
Взрыв прогремел у здания Филармонии в Тбилиси.
По данным Sputnik Georgia, в результате ЧП есть пострадавшие.
Обстоятельства ЧП выясняются.
На месте работают экстренные службы города.
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