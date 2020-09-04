Зрелый петербуржец потерял свою 71-летнюю невесту

Житель Санкт-Петербурга обратился в правоохранительные органы, где заявил о пропаже своей невесты — 71-летней пожилой женщины. 44-летний мужчина рассказал, что его возлюбленная ушла из дома в городе Пушкин 24 июня и не вернулась обратно. С тех пор связь с женщиной пропала.

Пожилая женщина была одета в темно-синюю кофту и черные штаны. С собой женщина взяла паспорт и ключи от квартиры.