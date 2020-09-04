Зрелый петербуржец потерял свою 71-летнюю невесту
44-летний мужчина обратился в полицию по факту пропажи пожилой женщины.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин
Житель Санкт-Петербурга обратился в правоохранительные органы, где заявил о пропаже своей невесты — 71-летней пожилой женщины. 44-летний мужчина рассказал, что его возлюбленная ушла из дома в городе Пушкин 24 июня и не вернулась обратно. С тех пор связь с женщиной пропала.
Пожилая женщина была одета в темно-синюю кофту и черные штаны. С собой женщина взяла паспорт и ключи от квартиры.
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