Зрелый петербуржец потерял свою 71-летнюю невесту

|
Нюра Незванова
93

44-летний мужчина обратился в полицию по факту пропажи пожилой женщины.

Зрелый петербуржец потерял свою 71-летнюю невесту

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин

Житель Санкт-Петербурга обратился в правоохранительные органы, где заявил о пропаже своей невесты — 71-летней пожилой женщины. 44-летний мужчина рассказал, что его возлюбленная ушла из дома в городе Пушкин 24 июня и не вернулась обратно. С тех пор связь с женщиной пропала.

Пожилая женщина была одета в темно-синюю кофту и черные штаны. С собой женщина взяла паспорт и ключи от квартиры.

Читайте также

+14° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
75.18
-0.29 89.04
-0.10
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 7 по 13 сентября

Последние новости

1:41
Шойгу обвинил НАТО в стремлении милитаризировать Черноморский регион
1:15
Жена внука Пугачевой спела вместе с мужем на свадьбе — видео
0:56
Когда начнут массово вакцинировать москвичей? — ответ Собянина
0:33
«В городе N…»: Как Александра Ливанская стала звездой провинциальной журналистики
0:10
Неудачный день и беснующаяся нечисть: что нельзя делать 6 сентября
23:59
Массовая авария затруднила движение на Кутузовском проспекте в Москве — видео

Сейчас читают

Попросили уйти со сцены: Петросяну пришлось экстренно прервать выступление
Ширвиндт прокомментировал инцидент с Меньшиковым на прощании с Андреевым
Олег Меньшиков устроил скандал на прощании с Владимиром Андреевым

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок