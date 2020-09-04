Вышел первый после 12-летнего перерыва альбом Верки Сердючки

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Светлана Александрова
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В пластинку вошли всего четыре новые композиции.

Фото, видео: РИА Новости / Владимир Астапкович

Андрей Данилко, выступающий в образе и под именем Верки Сердючки, выпустил новый альбом после длительного перерыва. Он называется «Sexy» и включает в себя всего четыре трека: «Sexy», «Swedish lullaby», «Make it rain champagne» и «Disco kicks». В беседе с интернет-порталом Wiiwibloggs украинский артист пояснил, что все четыре композиции призваны «подарить людям солнечный свет в этот очень темный год».

«Sexy — это наша дань уважения всем фанатам Евровидения, которые дарили нам столько тепла и поддержки все эти годы. Мы хотим, чтобы все улыбались и танцевали, несмотря на все, с чем мы сталкиваемся в это безумное время. Бокал холодного шампанского еще никогда никому не навредил!» — цитирует издание исполнителя.

Instagram @v_serduchka

Последний альбом Верки Сердючки с новыми песнями вышел в 2008 году и назывался «Doremi doredo». Как ранее писал 5-tv.ru, летом 2018 года Андрей Данилко заявил, что собирается распрощаться с образом Верки Сердючки после прощального гастрольного тура. А осенью прошлого года появились сообщения, что 46-летнему артисту стало плохо с сердцем во время записи новогоднего телешоу на украинском телевидении.

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