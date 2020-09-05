Как найти скрытую камеру с помощью смартфона? — ответ эксперта

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Василий Заика
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По словам Романа Солдатенкова, зачастую записывающее устройство устанавливается в труднодоступных местах.

Как найти скрытую камеру с помощью смартфона? — ответ эксперта

Фото: Depositphotos / xload

Директор департамента цифровой экономики университета «Синергия» Роман Солдатенков в беседе с агентством «Прайм» рассказал, как найти скрытую камеру с помощью смартфона. По словам эксперта, чаще всего записывающие устройства размещают в труднодоступных местах. Несмотря на это, камера так или иначе будет заметна. Для обнаружения «скрытки» понадобится любой смартфон и фонарь.

«После того, как вы включили видеокамеру и фонарь, необходимо выключить в помещении по максимуму свет и начать поэтапно его обходить. Важно осмотреть потолочные зоны, пройтись мимо всех стен рядом с розетками», — сказал Роман Солдатенков.

В случае, если записывающее изображение устройство все-таки установлено в помещении, то на экране телефона будут отображаться блики.

При обнаружении скрытой камеры эксперт рекомендует зафиксировать ее точное местонахождение и вызвать полицейских. Главное, до прибытия стражей порядка ничего не трогать и никому не сообщать о произошедшем.

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