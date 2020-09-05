Практически у каждого человека на теле есть родинки. Если они не мешают, чаще всего люди о них не задумываются. Однако за изменениями их структуры необходимо следить — некоторые из них могут стать предвестниками развивающегося рака кожи. Первые признаки того, что пора обратиться к специалисту, описал в беседе с 5-tv.ru онколог-хирург Михаил Мяснянкин.

В первую очередь, по его словам, регулярные визиты к профильному врачу рекомендованы тем, кто испытывает некоторые проблемы с целостностью кожного покрова. Также не стоит пренебрегать вниманием врачей тем, у кого есть генетическая предрасположенность к онкологии.

«Те люди, которые любят много загорать, те, у кого есть в анамнезе ожоги, облезание кожи, также те пациенты, у которых есть родственники с раком кожи или меланомой, должны раз в год показываться специалистам», — заверил медик.

Не всегда изменения родинок бывают очевидными. Даже рост родинки, либо травма, не всегда должны напугать пациента, заметил Мяснянкин. Тем не менее, есть определенный лимит увеличения образования, который должен насторожить пациента. То же касается и цвета родинки.

«Нужно следить за размерами образований — они не должны быть более пяти миллиметров. Также надо смотреть, изменяется ли окрас родинки. Если родинка была светло-коричневой, а со временем она начинает чернеть, то это обязательный повод для обращения к специалисту», — рассказал онколог.

Внимательно стоит следить за родинками на спине. В силу такого расположения их чаще всего травмируют, кроме того, кожа на спине легко обгорает, заметил врач. И ни в коем случае нельзя самостоятельно пытаться избавиться от родинки — это чревато крайне опасными последствиями.

«Зачастую бывает так, что пациенты пытаются вывести различными препаратами такие висящие образования кожи, как папиллома. Им это не удается. Это может быть даже опасней, может простимулировать злокачественный процесс в родинке, потому что она изначально, например, не была папилломой, и мазать ее ни в коем случае нельзя», — объяснил медик.

Кроме того, обязательно показываться специалисту раз в год нужно пациентам с особенным фототипом: рыжим, светлокожим, тем, кто легко обгорает на солнце. У этих людей очень высокий риск возникновения из уже существующих родинок плохих образований, таких как меланома, заключил онколог.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о нетипичных признаках рака кожи.