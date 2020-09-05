Дочь Гузеевой с обнаженной грудью заперлась в клетке

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Татьяна Меркер
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Фанаты девушки отмечают, что сбритые Ольгой брови были «лишь цветочками».

Дочь Гузеевой с обнаженной грудью заперлась в клетке

Фото: Instagram @newdecada

Дочь бессменной ведущей шоу «Давай поженимся» Ларисы Гузеевой — Ольга Бухарова в попытках привлечь внимание аудитории совершает самые шокирующие поступки.

После сбритых бровей, девушка заполонила свой профиль серией обнаженных снимков. На очередном из них Бухарова с голой грудью приняла странную позу, запершись в клетке. Фотография появилась в сторис Instagram аккаунта девушки.

Instagram @newdecada

Фолловеры, которых у девушки почти 12 тысяч, постепенно начинают привыкать к эпатажному поведению Ольги и задают единственный вопрос, почему любовь к оголению конечностей не порицает самая знаменитая сваха телевидения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что дочь Гузеевой обнажилась в ванне.

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