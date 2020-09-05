Стивен Сигал прилетел в Крым для встречи с главой республики
Снимок с актером в своем кабинете опубликовал глава республики Сергей Аксенов.
Фото: Instagram @seagalofficial
Голливудский актер, продюсер и мастер боевых искусств Стивен Сигал прилетел в республику Крым для встречи с ее главой Сергеем Аксеновым, сообщает РИА Новости.
Политик принял знаменитость в своем рабочем кабинете в Совете Министров республики Крым, совместное фото Аксенов опубликовал на своей странице «ВКонтакте».
«Рад приветствовать на крымской земле всемирно известного актера, музыканта, мастера боевых искусств и спецпредставителя МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных отношений Стивена Сигала», — написал российский политик.
В ноябре 2016 года американский актер стал гражданином России, паспорт ему вручил лично Владимир Путин.
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