Стивен Сигал прилетел в Крым для встречи с главой республики

Голливудский актер, продюсер и мастер боевых искусств Стивен Сигал прилетел в республику Крым для встречи с ее главой Сергеем Аксеновым, сообщает РИА Новости.

Политик принял знаменитость в своем рабочем кабинете в Совете Министров республики Крым, совместное фото Аксенов опубликовал на своей странице «ВКонтакте».

«Рад приветствовать на крымской земле всемирно известного актера, музыканта, мастера боевых искусств и спецпредставителя МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных отношений Стивена Сигала», — написал российский политик.

ВКонтакте @aksenovrk

В ноябре 2016 года американский актер стал гражданином России, паспорт ему вручил лично Владимир Путин.