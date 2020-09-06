Путин провел встречу с главами регионов

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Губернаторы доложили о том, как предприятиях и экономика в целом приходит в себя после ограничений из-за коронавирусной инфекции.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Kremlin Pool; 5-tv.ru

Встреча с Собяниным стала еще одним разговором президента с главами регионов на этой неделе, уже четвертым по счету.

Так, в понедельник лидер государства выслушал врио руководителя республики Коми Владимира Уйбу. Там наметился рост производств. Выстроена работа в условиях пандемии. Медработники получают стимулирующие выплаты. Регионом предусмотрены и деньги для безработных, которые не имеют права на федеральное пособие. А вот когда Уйба заговорил о дорогах в республике, он был очень эмоционален.

«Дороги, Владимир Владимирович, Вы не представляете. Я езжу везде на машине. Специально по семь, по восемь, по девять часов, чтобы, извините, на себе понять, что такое дороги. Сегодня 234 населенных пункта в республике не имеют круглогодичной связи по дорогам с твердым покрытием», — сетует Уйба.

«Владимир Викторович, конечно, федеральный центр будет помогать республике, сомнений в этом нет. Наследство у Вас непростое, мягко говоря, оно сложное, проблем очень много», — ответил президент.

«Ничего. Глаза боятся, руки делают».

«Я знаю, я работал же в Коми, приезжал, еще в строительных отрядах там бывал неоднократно».

В среду президенту о состоянии дел в Севастополе рассказывал врио губернатора Михаил Развожаев. Город уверенно развивается, растет население, снижается безработица. Особое волнение вызывало начало туристического сезона в условиях пандемии, но взрывного роста заболевания удалось избежать. Непростая ситуация складывается с экологией — нужно срочно решать проблему сброса сточных вод. И необходимо наладить регулярное водоснабжение в Севастополе.

«То есть всего для решения вопроса с водой в Севастополе необходимо выделение дополнительно 7,4 миллиарда рублей. Проекты все проработаны, как делать — понимаем, нужна Ваша поддержка», — доложил на встрече с президентом Развожаев.

«Михаил Владимирович, считаю, что вопрос, который Вы подняли, является очень важным, фундаментальным, можно сказать, таким же, как и электроснабжение, некоторые другие проблемы. Поэтому, безусловно, будем решать», — ответил Путин.

В четверг на связь с президентом вышел Олег Николаев, врио главы Чувашии. Среди достижений региона — успехи в сельском хозяйстве, там готовятся повторить рекорд 1992 года по объему валовой продукции — а это один миллион тонн. Если говорить о населении, оно тоже получило все предусмотренные формы поддержки. Без просьб к федеральному центру все же не обошлось. Речь шла о водоснабжении, дорожной сети и реконструкции республиканской больницы. Владимир Путин подчеркнул актуальность вопросов и обещал помочь, отметив, что нужно постараться вписаться в национальные проекты.

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