Родственники 80-летней бабушки из Петербурга подозреваются в ее убийстве

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Нюра Незванова
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Тело пожилой женщины обнаружили в одном из домов в Колпино.

Родственники 80-летней бабушки из Петербурга подозреваются в ее убийстве

Фото: www.globallookpress.com / Ute Grabowsky/photothek.net via

Родные 80-лентней женщины задержаны по подозрению в расправе на ней. Как стало известно 5-tv.ru, ее 53-летняя дочь, 64-летний муж дочери и 36-летний зять дочери допрашиваются по делу об убийстве.

Тело пенсионерки с гематомой лобной области и рваной ушной раной было найдено в одном из домов на улице Пролетарская в петербургском Колпино 5 сентября.

В момент задержания подозреваемые находились в состоянии алкогольного опьянения. Все трое — безработные, а 64-летний муж дочери ранее был судим по статьям о побоях и угрозе убийством или причинением вреда здоровью.

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что мужчина раскапывал могилы под Красноярском и продавал кости, выдавая их за мощи.

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