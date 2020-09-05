Мужчина раскапывал могилы под Красноярском и продавал кости, выдавая их за мощи

Мужчину, представившегося батюшкой, задержали на вокзале в Красноярске с человеческими останками в багаже. Леденящую кровь историю, произошедшую около недели назад, рассказала на своей странице в Instagram местный адвокат Екатерина Калядина. По ее словам, пассажир пытался пройти в здание вокзала с сумкой, но, просветив его багаж на ленте-транспортере, сотрудники безопасности увидели на экране аккуратно упакованные останки, явно принадлежавшие человеку.

Instagram @advokat.ekaterina.kalyadina

Мужчину проводили в караульное помещение и заставили открыть сумку. И тут страшное предположение подтвердилось — в ней находился человеческий череп и кости. Вызвали полицию, которая возбудила уголовное дело. Как пишет Екатерина, в итоге мужчина признался, что раскапывал могилы в Енисейске, а потом продавал кости в Санкт-Петербурге, выдавая за мощи святых.

Как удалось выяснить 5-tv.ru, история действительно имела место 31 августа около 20:30 по местному времени. В сумке 45-летнего Дениса П. были обнаружены череп, берцовые кости и еще несколько фрагментов останков. Сначала он утверждал, что является священнослужителем и везет святые мощи, затем заявил, что собирался продать кости как учебные пособия в медицинские вузы. Правоохранители продолжают проверку по данному факту.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о задержании в Санкт-Петербурге за дебош в автобусе мужчины, который оказался подозреваемым в убийстве и расчленении родителей.