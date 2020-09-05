Мужчина раскапывал могилы под Красноярском и продавал кости, выдавая их за мощи

|
Светлана Александрова
2 544

Леденящую кровь историю рассказала в соцсетях местный адвокат.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Science Museum;; Instagram @advokat.ekaterina.kalyadina

Мужчину, представившегося батюшкой, задержали на вокзале в Красноярске с человеческими останками в багаже. Леденящую кровь историю, произошедшую около недели назад, рассказала на своей странице в Instagram местный адвокат Екатерина Калядина. По ее словам, пассажир пытался пройти в здание вокзала с сумкой, но, просветив его багаж на ленте-транспортере, сотрудники безопасности увидели на экране аккуратно упакованные останки, явно принадлежавшие человеку.

Instagram @advokat.ekaterina.kalyadina

Мужчину проводили в караульное помещение и заставили открыть сумку. И тут страшное предположение подтвердилось — в ней находился человеческий череп и кости. Вызвали полицию, которая возбудила уголовное дело. Как пишет Екатерина, в итоге мужчина признался, что раскапывал могилы в Енисейске, а потом продавал кости в Санкт-Петербурге, выдавая за мощи святых.

Как удалось выяснить 5-tv.ru, история действительно имела место 31 августа около 20:30 по местному времени. В сумке 45-летнего Дениса П. были обнаружены череп, берцовые кости и еще несколько фрагментов останков. Сначала он утверждал, что является священнослужителем и везет святые мощи, затем заявил, что собирался продать кости как учебные пособия в медицинские вузы. Правоохранители продолжают проверку по данному факту.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о задержании в Санкт-Петербурге за дебош в автобусе мужчины, который оказался подозреваемым в убийстве и расчленении родителей.

Читайте также

+14° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
75.18
-0.29 89.04
-0.10
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 7 по 13 сентября

Последние новости

1:41
Шойгу обвинил НАТО в стремлении милитаризировать Черноморский регион
1:15
Жена внука Пугачевой спела вместе с мужем на свадьбе — видео
0:56
Когда начнут массово вакцинировать москвичей? — ответ Собянина
0:33
«В городе N…»: Как Александра Ливанская стала звездой провинциальной журналистики
0:10
Неудачный день и беснующаяся нечисть: что нельзя делать 6 сентября
23:59
Массовая авария затруднила движение на Кутузовском проспекте в Москве — видео

Сейчас читают

Попросили уйти со сцены: Петросяну пришлось экстренно прервать выступление
Ширвиндт прокомментировал инцидент с Меньшиковым на прощании с Андреевым
Олег Меньшиков устроил скандал на прощании с Владимиром Андреевым

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок