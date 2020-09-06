Сборная России обыграла Венгрию в новом сезоне Лиги наций УЕФА

Сборная России по футболу одержала победу над сборной Венгрии в новом сезоне Лиги наций УЕФА. Россияне обыграли хозяев со счетом 3:2.

Счет открыл Антон Миранчук, отметившийся голом на 15 минуте встречи, на 33 минуте ворота венгров пробил Магомед Оздоев, третьим голом отметился Марио Фернандес на 46 минуте матча, получив пас от Дзюбы.

Во втором тайме венгры начали отыгрываться. Нападающий Роланд Шаллаи забил на 62 минуте встречи, а на 70 минуте ворота сборной России пробил Неманья Николич.

Таким образом, одержав победу над венграми, подопечные Станислава Черчесова сохраняют первое место в своей группе. 11 октября россияне встретятся на поле со сборной Турции.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как завершился матч первого тура нового сезона Лиги наций, в котором встретились сборные России и Сербии.