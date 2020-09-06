Сборная России обыграла Венгрию в новом сезоне Лиги наций УЕФА

|
Алина Потёмкина
131

Встреча на стадионе Puskas Arenа завершилась со счетом 3:2 в пользу россиян.

Сборная России обыграла Венгрию в новом сезоне Лиги наций УЕФА

Фото: ТАСС / Zsolt Szigetvary

Сборная России по футболу одержала победу над сборной Венгрии в новом сезоне Лиги наций УЕФА. Россияне обыграли хозяев со счетом 3:2.

Счет открыл Антон Миранчук, отметившийся голом на 15 минуте встречи, на 33 минуте ворота венгров пробил Магомед Оздоев, третьим голом отметился Марио Фернандес на 46 минуте матча, получив пас от Дзюбы.

Во втором тайме венгры начали отыгрываться. Нападающий Роланд Шаллаи забил на 62 минуте встречи, а на 70 минуте ворота сборной России пробил Неманья Николич.

Таким образом, одержав победу над венграми, подопечные Станислава Черчесова сохраняют первое место в своей группе. 11 октября россияне встретятся на поле со сборной Турции.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как завершился матч первого тура нового сезона Лиги наций, в котором встретились сборные России и Сербии.

Читайте также

+11° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
75.18
-0.29 89.04
-0.10
Марс станет ретроградным: что сулят планеты на неделе с 7 по 13 сентября

Последние новости

1:31
«Очень не хватает»: Нурмагомедов рассказал об ощущениях после смерти отца
1:23
Как Пашаев подготовил компромат на оппонентов по делу Ефремова?
1:03
День Тита и Варфоломея: что нужно и нельзя делать 7 сентября
0:56
Нурмагомедов оценил вероятность реванша с Макгрегором
0:52
После прерванного из-за эвакуации выступления Петросян рассказал о последнем вечере в Сочи
0:19
Захарова запросила у ФРГ точную дату ответов по «делу Навального»

Сейчас читают

«Деревенская воображуля»: Лиза Галкина устроила смешную фотосессию на фоне стога сена
Наказание за шум и опоздание к врачу: какие новые законы ввели в сентябре?
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 7 по 13 сентября

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок