На грани экологического бедствия оказался поселок Теченский в Челябинской области — его атаковали миллионы мух. Справиться с роем вредителей не помогает даже обработка химикатами.

Местные жители уверены, крылатый террор им устроила соседняя птицефабрика, отходы от производства предприятие складирует прямо под открытым небом.

Нашествие насекомых уже приобрело катастрофические масштабы — в этом убедился Кирилл Поляков.

Мертвых мух Людмила Ермакова складирует в пластиковые ведра. Дом она подметала четыре часа назад и опять — горы насекомых везде — на кухне, в детской и в спальне. Скрыться от них невозможно, как и пройти по полу. Пенсионерка жалуется — на отраву денег не хватит.

«Вот эта баночка стоит две тысячи. До этого она покупала четыре баночки по 500 рублей. Они поменьше. Но каждый раз в город же не наездишься! Как жить-то?» — сетует Людмила.

Заниматься хозяйством без экипировки пасечника лучше тоже не стоит.

«Ни глаза, ни рот не открыть. Они сбивают когда заходишь. Это вот сегодня уже под вечер холодно. Они все вон куда попрятались, видите? Вот так вот мы и живем, хоть бы кто-нибудь помог. Честное слово — реветь хочется», — разводит руками пенсионерка.

Насекомые досаждают и местным фермерам. Бороться с ними пытаются современными методами.

«Это электроловушка. Тут принцип действия диоды положительные и отрицательные. Муха попадает туда и ее ударяет электрическим током. И она падает, видите».

Мухи сгорают заживо, но на чужих ошибках эти насекомые не учатся. На ферму прилетают все новые и новые полчища. Таких ловушек нужно минимум десять, чтобы хоть как-то справляться с нашествием.

«Одна муха в день приносит тысячу личинок. Эти тысячи рождаются. На следующий день эта тысяча приносит еще по тысяче — это уже миллион, потом миллиард», — прогнозирует фермер Александр Кологреев.

Местные жители прекрасно знают, где расположился рассадник армии паразитов. Это соседняя птицефабрика. Помет там складируют под открытым небом. Именно в нем и плодится огромный жужжащий рой насекомых, который держит в страхе весь поселок. На предприятии при этом заявляют, что ни у них, ни в соседних селах мух нет.

«У нас генеральный директор на больничном. Я сама проживаю в Муслимово, у нас нет мух. Буквально, мы живем рядом».

Жители пожаловались в администрацию. Чиновники просили прокуратуру проверить соблюдение санитарных норм на птицефабрике. Руководители предприятия даже провели санобработку поселка — не помогло.

«Машина приезжала, обрабатывала каждый двор, но ситуация только ухудшилась, мух стало намного больше», — говорит глава администрации Теченского сельского поселения Челябинской области Венера Сурашева.

Терпеть каждое лето нашествие насекомых местные жители не собираются. Мухи — разносчики заразы и могут спровоцировать эпидемию кишечных инфекций. Но вредители пока побеждают в неравной схватке. Баллон дихлофоса сейчас — самый дефицитный товар. Его не найдешь ни в одном магазине на много километров вокруг.