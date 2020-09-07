Петербургский пианист установил рекорд, исполнив 42-часовую импровизацию

Пианист из Петербурга Руслан Ишдавлетов установил мировой рекорд. Без перерыва он импровизировал 42 часа 24 минуты. Выступление началось утром в субботу. Руслан ни на минуту не останавливался, за все время успел выпить несколько чашек чая. Как говорит музыкант, планировал играть 50 часов, не получилось. Но результатом все равно удовлетворен.

«В наше время столько талантливых людей, и чтобы заставить о себе говорить, привлечь к себе внимание, нужно делать это экстравагантно, громко, мощно», — признался Руслан.

Пианисту, кстати, удалось побить свой же рекорд в Книге Гиннесса — 37 часов. В ближайшем будущем музыкант собирается превзойти себя и все-таки осуществить задуманное — 50 часов бесперерывной импровизации.