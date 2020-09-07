Петербургский пианист установил рекорд, исполнив 42-часовую импровизацию

Эфирная новость 100

Руслан Ишдавлетов планировал играть все 50 часов, однако не получилось.

Фото, видео: www.globallookpress.com © Stefan Obermeier, 5-tv.ru

Пианист из Петербурга Руслан Ишдавлетов установил мировой рекорд. Без перерыва он импровизировал 42 часа 24 минуты. Выступление началось утром в субботу. Руслан ни на минуту не останавливался, за все время успел выпить несколько чашек чая. Как говорит музыкант, планировал играть 50 часов, не получилось. Но результатом все равно удовлетворен.

«В наше время столько талантливых людей, и чтобы заставить о себе говорить, привлечь к себе внимание, нужно делать это экстравагантно, громко, мощно», — признался Руслан.

Пианисту, кстати, удалось побить свой же рекорд в Книге Гиннесса — 37 часов. В ближайшем будущем музыкант собирается превзойти себя и все-таки осуществить задуманное — 50 часов бесперерывной импровизации.

Читайте также

+14° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
75.59
0.41 89.48
0.44
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:06
Россияне делятся зрелищными кадрами полярного сияния
20:53
Посол РФ в Великобритании заявил о недопустимости голословных обвинений из-за Навального
20:42
Россиянина впервые оштрафовали за неразмещение результатов теста на COVID-19
20:31
«Говорю, а на глазах слезы»: Собчак рассказала о травле в детстве
20:19
Элла Памфилова стала наставником суперфинала конкурса «Лидеры России»
20:08
«Маникюр — лишь лакмусовая бумажка»: что можно узнать о характере женщины по ее рукам

Сейчас читают

Кому из россиян с 1 октября поднимут зарплаты на 3%?
Почему «Воронины» не пришли на похороны Клюева — объясняет психолог
Ширвиндт прокомментировал инцидент с Меньшиковым на прощании с Андреевым

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок