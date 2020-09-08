Кто виноват в смерти актера Дмитрия Марьянова?

Правда ли, что перед смертью известного актера избили? Почему друзья кинозвезды обвиняют супругу Ксению Бик в том, что именно она довела его до могилы? И была ли на самом деле у Марьянова алкогольная зависимость? Об этом вы узнаете из программы Пятого канала «Светская хроника».

Почти три года прошло как не стало Дмитрия Марьянова. Знаменитый артист скончался в результате внутреннего кровотечения. Однако с самого начала в гибели актера было слишком много подозрительных нестыковок, которые указывали на криминальный след. До сих пор его друзья расследуют это дело и пытаются выяснить, кто помог ему отправиться на тот свет.

«Все убеждены, что совершено преступление. Преступление по сговору предварительному. Не одна Оксана Богданова была виновата этом деле, что было замешено несколько человек», — говорит светский журналист Виктория Катаева.

Судебный процесс над Оксаной Богдановой до сих пор продолжается. Именно она руководила реабилитационным центром «Феникс», где провел свои последние дни Марьянов. Директор знала, что актеру стало плохо, но она не позволила персоналу вызвать бригаду скорой.

«Он умирал долго и мучительно. По данным экспертизы, по которым появились основания быть тревогу 15 октября в 10 часов. И до 18:30 все время состояние Дмитрия ухудшалось, он просил помощи, под конец закончилось криками», — говорит адвокат семьи Марьяновых Виктория Крылова.

По версии следствия, Марьянова можно было спасти, если бы его вовремя госпитализировали. Вместо этого ему внутримышечно вводили сильнодействующие препараты без постановки точного диагноза.

«Это установлено следствием, что на протяжении нескольких дней не имея медицинских показаний к подобному действию, не имея медицинской лицензии, они вообще не имели в штате врачей», — говорит адвокат семьи Марьяновых Виктория Крылова.

Экспертиза, заказанная родственниками Дмитрия Марьянова, подтвердила самые страшные догадки о том, как обращались с пациентами в реабилитационном центре. Накануне смерти актер получил тяжелую травму живота.

«Везде писали и до сих пор пишут, что у него был тромбоз, тромбоэмболия. Человек был просто забит. У человека внутреннее кровотечение началось», — говорит светский журналист Виктория Катаева.

Близкие уверены, не только Оксана Богданова виновата в смерти актера. Стало известно, в тот роковой день, супруга Марьянова знала о его плохом состоянии, но ничего не сделала.

«Звонила его помощница Ксения, чтобы вызвать скорую. В протоколе записано. А она сказала, что: „Не надо. Я сама“ и перестала отвечать на телефонные звонки. А помощница Оксаны Богдановой ждала, что Ксения вызовет скорую помощь, Дмитрий будет спасен, ему будет оказана вся необходимая помощь врачебная. А Ксения просто исчезла», — говорит светский журналист Виктория Катаева.

Многие обвиняют Ксению Бик в том, что она специально упекла мужа в сомнительную клинику, в которой не оказывали медицинские услуги. Зная о том, что у Дмитрия были серьезные, хронические болезни.

«В день смерти она поехала, она этого не скрывает, она это озвучила в публичном пространстве, к Оксане Богдановой подписать договор задним числом о нахождении Дмитрия в этой клинке, в этом учреждении. Почему она подписала задним числом? Почему она, а не Дмитрий?» — говорит светский журналист Виктория Катаева.

Ксения Бик не раз говорила, она хотела спасти супруга от алкогольной зависимости. Однако окружение артиста говорит, что Марьянов никогда не злоупотреблял спиртным.

«Он каждый день за рулем, он каждый день работает, как он снимается в кино в таком состоянии, у него постоянно проекты! Я не могу сказать, что он алкоголик — просто смешно», — считает бывшая жена Дмитрия Марьянова Ирина Лобачева.

Бывшая любовь Марьянова фигуристка Ирина Лобачева утверждает: в рассказах Ксении многое не сходится. Например, после смерти Дмитрия его вдова всем говорила, как прекрасно они жили. Но по словам Лобачевой, незадолго до трагедии актер признался ей в обратном.

«Он мне сказал, что собирается разводиться», — говорит Ирина Лобчева.

Дмитрий Марьянов не оставил завещание. А следовательно его имущество: две квартиры в Москве, доля в загородном доме, два мотоцикла, автомобиль и несколько денежных счетов должны быть поделены по закону между вдовой Ксенией Бик, сыном Даниилом и отцом Марьянова. Однако стороны никак не придут к соглашению.

«Я не претендую на дом, я не претендую ни на что, кроме своей собственной жилплощади. Они меня измотали за эти три года. Я устала повторять: „Оставьте жилплощадь, в которой мы живем 10 лет“. Забирайте все», — говорит вдова Дмитрия Марьянова Ксения Бик.

Адвокат Марьяновых говорит, что Ксения Бик лукавит. Отец-пенсионер и сын-студент давно согласились, чтобы вдова забрала самую дорогую квартиру, но ей этого мало:

«Ей предлагалась квартира без всяких компенсаций, без всяких микродолей со стороны Юрия Георгиевича и Даниила, это все было. Но она отказалась и потребовала сверх квартиры еще большую денежную сумму».

Ксения Бик сейчас пользуется большей частью имущества Марьянова. А теперь Ксения якобы претендует и на дом отца Марьянова, который был построен актером до брака. По словам близких, Бик не отдала единственному сыну Марьянова даже коллекцию шпаг, которую Даниил просил в память об отце.

«Финансовая цена — три копейки, но они бесценны для Даниила, а он получил отказ. Отказ от Ксении, она просто не отдала», — говорит светский журналист Виктория Катаева.

Семья Марьяновых продолжает надеяться на мирный исход конфликта. Судебные заседания по наследству актера по-прежнему откладываются. Пока не ясно, как именно будет поделено состояние артиста между его родственниками.