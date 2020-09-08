Как родинки и шрамы на ладонях влияют на нашу жизнь — мнение хироманта

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Софья Зуева
Эксклюзив 1 036

Иван Громов в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказал, как по руке можно узнать человека.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Andrey Arkusha

У многих людей есть следы от порезов и родинки на поверхности ладони. Что означают эти знаки в зависимости от места расположения от линий судьбы, рассказал известный хиромант Иван Громов.

«Случайностей на руках не бывает», — уверен эксперт.

Родинки

В обществе бытует мнение, что родинки — это хорошо. Однако, по мнению Громова, они привлекают негативные события в судьбу человека. Чтобы определить их значение, важно изучить, где они расположены, какие линии задевают.

К примеру, если родинка расположена на холме Венеры, то есть. на бугорке у основания большого пальца внутри линии жизни, это говорит о том, что у человека появятся проблемы с близкими или членами семьи.

А если родинка находится на холме Луны, то есть на ударной стороне ладони ниже мизинца, это может говорить о потенциальных опасностях и неприятностях в дороге.

Шрамы

В случае со следами от порезов также немаловажно, прерывает ли они кукую-либо линию на руке или наоборот, усиливает ее.

Например, если шрам расположен ниже среднего пальца, нарушая линию головы, человеку грозит несчастный случай.

Если он не пересекает линии — это хорошо. А вот если усиливает одну из линий, делая ее четче и глубже, то это еще лучше.

Линии на руке сильно пострадали от повреждений, стали менее выразительными или зигзагообразными? В этом случае эксперт рекомендует обратиться к специалисту, поскольку в подобных ситуациях расшифровка слишком сложна.

Ранее 5-tv.ru сообщил, как привлечь богатство, удачу и любовь при помощи кольца на пальце.

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