Что скажут люди? Мужчины боятся носить необычные украшения из-за осуждения

Каждый третий мужчина боится осуждения за украшения

Каждый третий мужчина в России хотел бы носить непривычные для себя украшения или аксессуары, но опасается реакции окружающих. Об этом свидетельствуют результаты исследования ювелирной сети, с которыми ознакомилась Газета.ру.

В целом 73% россиян обращают внимание на внешний вид и стараются улучшить образ с помощью украшений. При этом мужчины не так сильно отстают от женщин по желанию экспериментировать с внешностью: 42% против 58%.

Чаще всего представителей сильного пола останавливает возможная реакция незнакомых людей — этого опасаются 62% опрошенных. Еще 51% беспокоятся из-за мнения коллег, а 35% — друзей.

Самым распространенным мужским аксессуаром остаются часы: их регулярно носят 68% мужчин. На втором месте оказались цепочки с результатом 55%, на третьем — браслеты, которые выбирают 30% респондентов.

При этом интерес к необычным украшениям оказался заметно выше. Кольца с камнями хотели бы попробовать 27% мужчин, броши — 23%, бусы — 14%. Серьги привлекают 57% опрошенных. Среди зумеров желание попробовать необычное украшение встречается чаще всего — его выразил 61% представителей поколения.

Четверть мужчин готовы носить украшения из женских коллекций, если изделие им понравится. Однако 56% из них опасаются осуждения. Почти половине респондентов — 49% — решиться на такой эксперимент помог бы положительный отзыв партнерши, еще 31% ориентировались бы на мнение друзей.

Для 28% важна редкость украшения, а 25% готовы выбрать необычный аксессуар, если его выпустил известный бренд.

При этом женщины в целом спокойно относятся к украшениям на мужчинах. 68% россиянок считают допустимым носить изделия, которые редко встречаются в мужском гардеробе. Самыми привлекательными аксессуарами они назвали часы — 64%, цепочки — 46%, браслеты — 38%, печатки и перстни — 31%.

Полностью отказались бы от украшений на мужчинах только 23% опрошенных женщин.

Исследование также показало изменение отношения к разделению аксессуаров по гендерному принципу. 34% россиян считают, что украшения не стоит делить на мужские и женские. Среди зумеров этой позиции придерживается 51%, тогда как среди бумеров — 13%.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что при покупке золотого украшения его подлинность можно проверить по нескольким обязательным маркировкам. На изделии отечественного производства должны присутствовать государственное пробирное клеймо и именник. Пробирное клеймо подтверждает соответствие доли драгоценного металла заявленной пробе.

Дополнительным признаком подлинности является двухмерный штрихкод государственной системы ГИИС ДМДК. На украшении также должен быть четырехзначный именник производителя, содержащий сведения о годе выпуска, проверявшей изделие инспекции и изготовителе.

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