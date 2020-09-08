Видео: раздобревшую Семенович запечатлели танцующей на сцене

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Валентин Черников
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Поклонников удивили округлившаяся талия и двойной подбородок певицы.

Фото, видео: Instagram @guz_maria_vladislavovna; ann_semenovich

Фигура Анны Семенович вновь изменилась не в лучшую сторону. Такой вывод сделали поклонники, увидев певицу на сцене. Одна из фанаток выложила в Instagram видео с недавнего концерта певицы. На нем хорошо видно, что звезда раздобрела. Округлившуюся талию в момент ее танца не скрывает даже черное платье. При внимательном просмотре можно разглядеть и наметившийся второй подбородок артистки.

С недавнего времени Семенович возобновила концерты после продолжительного перерыва. Пандемия и самоизоляция не прошли для Анны бесследно. Склонная к набору веса, она поправилась еще весной. В мае знаменитость прошла курс похудения в оздоровительном центре, занялась тренировками и перешла на правильное питание. Семенович утверждала, что сбросила лишние килограммы и делилась советами похудения с подписчицами.

Instagram @guz_maria_vladislavovna

Экс-солистка «Блестящих» по сей день выкладывает в микроблог снимки, на которых выглядит постройневшей. Однако поклонники подозревают, что Анна прибегает к фотошопу. Попавшее в сеть видео подтверждает догадки фолловеров. Очевидно, по окончании детокс-процедур артистка вновь соблазнилась на чревоугодие.

Семенович не раз говорила, что в юности, будучи фигуристкой, ограничивала себя в питании на время подготовок к соревнованиям. Лакомства стали для нее похвалой за хороший результат. С той поры звезда имеет привычку заедать стресс.

Ранее 5-tv.ru публиковал ТОП-5 российских звезд, которых не портит лишний вес.

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