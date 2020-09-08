Почему актриса Анастасия Макеева развелась с третьим мужем?

Анастасия Макеева развелась со своим третьим мужем. Неужели, мужчина ушел от актрисы к ее коллеге помоложе? Почему все браки звезды заканчиваются крахом? И правда, что расставание с теледивой пошло на пользу ее бывшим? Ответы на вопросы — в программе Пятого канала «Светская хроника».

СМИ пишут: супруг Анастасии Макеевой ушел от нее к молодой любовнице. Якобы еще в начале года будучи женатым он закрутил роман с 31летней актрисой Екатериной Седик. В окружение пары говорят, чувства были настолько сильны, что мужчина не смог обманывать звезду и объявил об уходе.

Слухи о проблемах в семье ходили давно, но Макеева долгое время воздерживалась от комментариев на болезненную для нее тему. И лишь сейчас смогла признаться: она действительно развелась со своим третьим мужем, причем еще полгода назад.

«Люди друг друга разлюбили, стало плохо, это же не страшно. Это же не крест», — говорит актриса Анастасия Макеева.

Анастасия Макеева — талантливая актриса, телеведущая, певица и просто красивая женщина. Однако почему-то ей постоянно не везет в любви. С первым супругом Петром Кисловым звезда прожила всего семь месяцев. Она обвинила его в изменах. Затем последовал бурный роман с известным сердцеедом Алексеем Макаровым. А спустя еще несколько лет артистка вступила в брак с музыкантом Глебом Матвейчуком. Их союз распался через шесть лет:

«Я как-то была сильно растворена в своем супруге, а этого делать совершенно не надо».

В начале Анастасия говорила, что они расстались, потому что Глеб не хотел детей. Затем, что причиной стала ее свекровь, которая вмешивалась в отношения. А также между актерами была профессиональная ревность:

«Видимся на концертах, но особо так не общаемся. У каждого своя жизнь».

Глеб Матвейчук после развода с Макеевой признался, что стал самым счастливым на свете. Актер смог построить крепкую семью. А недавно он во второй раз стал отцом.

После двух неудачных браков, актриса стала тщательно оберегать личную жизнь. Поэтому, когда два года назад она снова вышла замуж, для многих это новость стала неожиданностью. Как оказалось, пара не устраивала пышную церемонию, а тихо расписалась без свидетелей. Артистка долгое время не афишировала имя избранника. Лишь говорила, что мужчина не связан с творчеством.

Позже стало известно, кто покорил сердце актрисы. Анастасия обрела счастье с московским адвокатом Александром Саковичем. Мужчина буквально носил супругу на руках, окружил ее заботой и вниманием. Но и в третьем браке актрису постигла неудача! Расставание прошло без скандалов, возможно потому что у супругов нет детей и совместно нажитого имущества.

Таролог Марианна Абравитова говорит, что у Анастасии Макеевой со всеми ее мужьями расставание было предопределено судьбой. У актрисы сильная энергетика, выдержать которую может не каждый мужчина:

«Мы видим так называемое проклятье. Но даже если бы его не было, ее показывают женщину с огромной мужской энергией. Она женщина, которой нужно завоевывать новые вершины. И таких женщин мужчины трудно выдерживают. Они рядом с ними сгорают. Тут нужен какой-то особенный мужчина, который выдержит энергию огненную».

Анастасии предсказывают рождение ребенка в новом браке, но этот союз будет не последним в ее жизни.

«В следящим браке как раз и появится это ребенок. А следующий брак недалеко от нее лежит. Она такой человек, который не может жить вне эмоций. Влюбленность ей нужна, когда эта эмоция сдувается, ей нужен следующий партнер. Можно назвать это таким вампиризмом, но красивая женщина может себе это позволить», — считает таролог Марианна Абравитова.

Анастасия истинные причины развода не называет. Однако актриса дает понять, ей ничего не оставалось делать, кроме как смириться с решением супруга.

Однако в окружении знаменитости говорят, Анастасия всячески пытается доказать мужу, что она лучше новой пассии. Недавно на странице Седик появился снимок, на котором девушка позирует на байке Александра Саковича.

В ответ Макеева устроила горячую фотосессию на мотоцикле друга. Но на этом Анастасия решила не останавливаться. Актриса устроила пикантную домашнюю съемку в ванной. А может откровенные видео Макеева и вовсе посвящает новому бойфренду? Актриса намекнула, в ее жизни новый роман:

«У меня все хорошо».

Сейчас Анастасия с головой окунулась в работу. По иронии судьбы в театре ей досталась роль покинутой Дон Жуаном жены. Анастасия говорит, личные переживания помогают ей полностью отдаться роли. Вопреки неутешительной статистике актриса продолжала мечтать о счастливой и большой семье. Может быть на это раз с новым избранником у нее все получится.