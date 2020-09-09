Эйфория пройдет быстро: почему нельзя покупать студии в переделанных коммуналках

В Петербурге каждый год расселяют тысячи коммунальных квартир. Однако если верить официальным данным число проживающих в этих стенах, по какой-то загадочной причине не только не уменьшается, а даже растет. Впрочем, как выяснилось, никакой мистики здесь нет.

Просто квадратные метры в бывших коммуналках больше не комнаты, а уютные студии с отдельным входом и даже собственным санузлом. Жилье хоть и маленькое — зато свое и за небольшие деньги. Но придется мириться с целым рядом неудобств. О бизнесе на коммуналках Сергей Лесков.

Отличный ремонт, никакого хлама в коридоре и неприятных запахов. То, что это бывшая коммуналка сразу и не поверишь. И такого жилья на рынке недвижимости становиться все больше.

Такая студия далеко не апартаменты, в среднем 12-15 квадратных метров, но все необходимое здесь есть. Кровать небольшая кухня, но главное отличие от обычной коммуналки отдельный санузел.

Центр города, шикарный вид из окна, до метро пара минут пешком, да еще и цена для такого предложения, казалось бы, бросовая. От полутора до трех с половиной миллионов. Свою отдельную малометражку Екатерина Абаева купила не глядя. Но эйфория прошла быстро. Проблемы начались сразу после новоселья.

«Вот я сейчас покажу на плане. Это был мусоропровод, его зашивали, обивали кафелем. Мусоропровод, который оказался действующим, хотя нам говорили — он не работает. Бутылки бросали и мы это слушали», — рассказывает девушка.

Бизнес по реанимации старых коммуналок в Петербурге появился несколько лет назад. Схема простая, но прибыльная. Некие фирмы квартиры скупают целиком, делают косметический ремонт, в каждую комнату заводят воду и канализацию. А потом продают как отдельное жилье. Прибыль от 30 до 50 процентов от вложенных средств. Вот только по закону зарегистрировать такую коммунальную переделку вообще невозможно.

«Необходимо выяснить и установить, какие перепланировки были произведены. Имеют они согласование или самовольны. Так как ответственность несет собственник, независимо от того, кто их осуществлял», — говорит юрист Юрий Смирнов.

О своих мытарствах в модернизированных комнатах-студиях рассказывает чуть ли не каждый второй покупатель. Люди, уверяют, их нагло обманули. По факту они владеют не отдельным жильем, а лишь долей в коммунальной квартире.

«Сотрудники фирмы убедили нас, что буквально через несколько месяцев придет согласование планировок и нам разделят лицевые счета. Это все застопорилось и мы в результате, как платили по нормативу, так и платим», — рассказывает Ольга Столбова.

В этой ситуации представители компании задержку по срокам объяснили эпидемией каронавируса. Хотя и не отрицают, нужные документы они всегда получают со скрипом.

«Если очень сильно постараться, согласование может занять от трех месяцев до года, а может быть и больше, на самом деле», — говорит генеральный директор компании по строительству, проектированию и сделкам с недвижимостью Александр Осокин.

С еще одной фирмой, на которую постоянно жалуются покупатели, связаться не удалось. Пришлось, представиться клиентами и прийти якобы на просмотр жилья. Вроде бы все в порядке, кроме документов разрешающих перепланировку. Их говорят, действительно придется пождать.

Но по санитарным нормам, так называемые мокрые точки, раковины, душевые, где захочется устанавливать нельзя. Разрешение никто не выдаст. Ведь на коммуникации нагрузка возрастает в несколько раз. Тут и проводка может закоротить и соседей можно затопить в случае аварии, или наоборот без воды оставить.

«Нагрузка на инженерную сеть будет увеличена достаточно серьезно. Соседи почувствуют на себе это быстро. Особенно жители верхних этажей. У них не будет воды. Практически все давление будет распределяться ниже», — поясняет эксперт по ЖКХ Алла Бердец.

Сколько людей приобрели такие сомнительные апартаменты, эксперты по недвижимости говорить не берутся. Но подобных сделок регистрируют по нескольку сотен в год. Судя по официальным данным сегодня в Петербурге 60 тысяч коммунальных квартир, за счет расселения эта цифра ежегодно уменьшается на пять тысяч в год. Но вот, парадокс количество жильцов в них, наоборот, почему-то постоянно растет.