В Екатеринбурге вынесен первый в России приговор об участии в экстремистском сообществе АУЕ*. Верховный суд признал движение незаконным чуть меньше месяца назад. Двое получили реальные сроки. Это создатели онлайн-сообществ, которые публиковали посты «воровской» тематики и продавали сувениры с тюремной символикой. Их лишат свободы на семь лет и три года и девять месяцев. Условное наказание получила супруга одного из экстремистов.

«Я рада, что я осталась на свободе. Что я вернусь сейчас к сыну. За мужа я очень переживаю. И он переживает. Это очень суровый приговор», — поделилась Наталья Бабарико.

Все подсудимые вину признали. Хотя отметили, что не планировали разжигать ненависть к полицейским или учить детей плохому — а просто хотели подзаработать на популярных товарах. Ни один из осужденных на самом деле не был связан с миром криминала.

* — экстремистская организация, запрещена в РФ,