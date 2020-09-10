Вынесен первый в России приговор об участии в экстремистском сообществе АУЕ*

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Супругов Николая и Натальи Бабарика, а также Артема Зуева обвиняли по трем статьям.

Вынесен первый в России приговор об участии в экстремистском сообществе АУЕ*

Фото: www.globallookpress / Hermes Images / Tips Images

В Екатеринбурге вынесен первый в России приговор об участии в экстремистском сообществе АУЕ*. Верховный суд признал движение незаконным чуть меньше месяца назад. Двое получили реальные сроки. Это создатели онлайн-сообществ, которые публиковали посты «воровской» тематики и продавали сувениры с тюремной символикой. Их лишат свободы на семь лет и три года и девять месяцев. Условное наказание получила супруга одного из экстремистов.

«Я рада, что я осталась на свободе. Что я вернусь сейчас к сыну. За мужа я очень переживаю. И он переживает. Это очень суровый приговор», — поделилась Наталья Бабарико.

Все подсудимые вину признали. Хотя отметили, что не планировали разжигать ненависть к полицейским или учить детей плохому — а просто хотели подзаработать на популярных товарах. Ни один из осужденных на самом деле не был связан с миром криминала.

* — экстремистская организация, запрещена в РФ,

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