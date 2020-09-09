Упавший на рельсы пассажир парализовал движение в московском метро

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Карина Бернтгольц
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На участке зеленой ветки было затруднено движение: некоторые составы стояли около 15-20 минут.

Упавший на рельсы пассажир парализовал движение в московском метро

Фото: ТАСС / Сергей Карпухин

Пассажир московского метро вечером 9 сентября упал на рельсы и погиб. Инцидент произошел на станции «Белорусская».

В результате, как стало известно 5-tv.ru, движение на участке зеленой ветки было временно затруднено. Составы были вынуждены приостановить ход на 15-20 минут.

Впоследствии тело мужчины достали, и движение в подземке восстановилось. Причины и обстоятельства гибели пассажира будут установлены. 

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