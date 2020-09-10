Ишемическую болезнь сердца научились диагностировать по анализу крови

Прорыв в лечении сердца совершили ученые из Санкт-Петербурга. Специалисты медицинского университета имени Павлова нашли возможность диагностировать ишемическую болезнь сердца по анализу крови.

Оказалось, что определенные молекулы микро-РНК позволяют выявить недуг на ранней стадии и предупредить его тяжелые клинические формы. Например - инфаркт миокарда и острый коронарный синдром. По статистике, именно от этих патологий умирает большинство людей по всему миру.

Свое открытие петербургские ученые уже запатентовали. А результаты своих исследований опубликовали в международной медицинской прессе