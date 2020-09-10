Ишемическую болезнь сердца научились диагностировать по анализу крови
Научный прорыв совершили специалисты Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени Павлова.
Закрыть
Смотрите также:
Петросяну пришлось экстренно прервать выступление на фестивале из-за эвакуации
В Госдуме одобрили продление выплат россиянам в связи с пандемией
Ширвиндт прокомментировал инцидент с Меньшиковым на прощании с Андреевым
Наука и приметы: чем опасен невиданный урожай грибов в 2020 году
«Очень странная девица»: кого бросила Лиана Волкова ради сына певицы Валерии?
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 7 по 13 сентября
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 10 сентября, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 8 сентября, для всех знаков зодиака
«Спящая красавица»: Пригожин показал, как Валерия в купальнике задремала на пляже
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 9 сентября, для всех знаков зодиака
Фото, видео: ТАСС / Егор Алеев, 5-tv.ru
Прорыв в лечении сердца совершили ученые из Санкт-Петербурга. Специалисты медицинского университета имени Павлова нашли возможность диагностировать ишемическую болезнь сердца по анализу крови.
Оказалось, что определенные молекулы микро-РНК позволяют выявить недуг на ранней стадии и предупредить его тяжелые клинические формы. Например - инфаркт миокарда и острый коронарный синдром. По статистике, именно от этих патологий умирает большинство людей по всему миру.
Свое открытие петербургские ученые уже запатентовали. А результаты своих исследований опубликовали в международной медицинской прессе
Читайте также
77%
0.11 89.57
-0.17
Нашли ошибку?