Ишемическую болезнь сердца научились диагностировать по анализу крови

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Научный прорыв совершили специалисты Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени Павлова.

Фото, видео: ТАСС / Егор Алеев, 5-tv.ru

Прорыв в лечении сердца совершили ученые из Санкт-Петербурга. Специалисты медицинского университета имени Павлова нашли возможность диагностировать ишемическую болезнь сердца по анализу крови. 

Оказалось, что определенные молекулы микро-РНК позволяют выявить недуг на ранней стадии и предупредить его тяжелые клинические формы. Например - инфаркт миокарда и острый коронарный синдром. По статистике, именно от этих патологий умирает большинство людей по всему миру.

Свое открытие петербургские ученые уже запатентовали. А результаты своих исследований опубликовали в международной медицинской прессе

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