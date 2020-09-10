Тайфун «Хайшен» продолжает испытывать на прочность Дальний Восток

Спасатели эвакуировали жителей поселка в Приморском крае из-за угрозы подтопления. Тайфун «Хайшен» принес в регион слишком много осадков, из-за этого уровень воды в местных реках продолжает расти.

В Хабаровском крае к этому часу уровень реки Амур превысил отметку в пять метров. Затоплены 11 населенных пунктов. Под водой оказались полторы тысячи земельных участков. В регионе продолжает действовать режим ЧС. Местные власти прекращают движение пассажирских теплоходов. Людей просят экстренно покинуть дома в опасной зоне.

Вода прибывает и в центр Уссурийска. Ночью удалось восстановить несколько затопленных дорог. Но специалисты не спешат с позитивными прогнозами. Район все еще находится во власти циклона.