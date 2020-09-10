В Мехико обнаружили целое кладбище доисторических животных
Для палеонтологов это поистине бесценная находка.
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Фото, видео: ТАСС / JOSE MENDEZ, 5-tv.ru
На стройплощадке нового аэропорта в Мехико обнаружили целое кладбище доисторических животных.
Для палеонтологов это поистине бесценная находка — останки мамонтов, древних рептилий, млекопитающих и земноводных. Всего — сотни особей.
По словам ученых, 20 миллионов лет назад на этом месте находилось огромное озеро с заболоченным берегом. Судя по всему, животные шли на водопой и увязли.
Сейчас туда уже выехали археологи. Они продолжат раскопки, извлекут все кости и доставят в лабораторию для дальнейшего изучения.
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