На стройплощадке нового аэропорта в Мехико обнаружили целое кладбище доисторических животных.

Для палеонтологов это поистине бесценная находка — останки мамонтов, древних рептилий, млекопитающих и земноводных. Всего — сотни особей.

По словам ученых, 20 миллионов лет назад на этом месте находилось огромное озеро с заболоченным берегом. Судя по всему, животные шли на водопой и увязли.

Сейчас туда уже выехали археологи. Они продолжат раскопки, извлекут все кости и доставят в лабораторию для дальнейшего изучения.