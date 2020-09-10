Геронтолог прокомментировал вывод ученых США о том, что долгожители чаще рождаются осенью

Американские ученые утверждают, что больше всего шансов дожить до ста лет имеют люди, родившиеся в октябре, ноябре и декабре. Прокомментировать такие выводы 5-tv.ru попросил члена-корреспондента РАН, директора Санкт-Петербургского института биорегуляции и геронтологии Владимира Хавинсона. По его словам, информация интересна и заслуживает внимания, если исследование было проведено грамотно с точки зрения статистики.

«Я считаю, что если то, что они определили, если все это соответствует правильным методам статистики, необходимому количеству испытуемых, кого они там обсчитывали, то этому следует доверять», — сказал ученый.

По словам Владимира Хавинсона, существуют также данные, что родившиеся под знаком Стрельца (это как раз ноябрь–декабрь) имеют шансы прожить более долгую жизнь, чем представители других знаков зодиака. Большое значение в таких исследованиях имеет соотношение места и времени рождения, но доказательства требует большого массива данных.

«Но в целом к этому надо прислушиваться и, я считаю, это надо принимать во внимание, безусловно. И такие исследования они очень положительные, и они подсказывают направления дальнейших исследований, и что делать. С чем связано это — это уже надо просчитать. Это и питание, и климат, и количество солнечных дней, очень много чего нужно еще учесть», — считает геронтолог.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что американские ученые проанализировали информацию о более чем полутора тысячах долгожителей, родившихся в 1880–1895 годах, с учетом места их рождения, социального статуса и экономическое положение семей, чтобы исключить влияние этих факторов на возраст. Они также принимали во внимание данные об их братьях и сестрах, женах и мужьях.