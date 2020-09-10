Скончался игрок «Что? Где? Когда?» Михаил Смирнов

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Карина Бернтгольц
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На момент смерти мужчине было 64 года.

Скончался игрок «Что? Где? Когда?» Михаил Смирнов

Фото: Nastya-sova.narod.ru

Игрок «Что? Где? Когда?» Михаил Смирнов ушел и жизни. На момент смерти ему было 64 года. Трагическое известие на своей странице в Facebook сообщил его друг Максим Поташев.

«Сегодня не стало Миши Смирнова, моего старого друга и первого капитана в телеклубе. Он был очень добрым и светлым человеком.», - с горестью отметил он.

В официальном сообществе ВКонтакте клуб выразил соболезнования в связи со смертью интеллектуала. В официальном сообщении руководство отметило, что ушедший из жизни Смирнов не терял связи с телеклубом, приходил на игры в Нескучный сад, делился опытом с молодежью.

«Он играл в нашем Клубе с 1988 по 2010 годы, был капитаном одной из самых ярких команд 1990-х годов. Михаил провел за столом 18 игр, из которых более половины закончились победой», — подытожили в «Что? Где? Когда?».

Зрителей потрясла новость о смерти знатока. В комментариях они выразили соболезнования его родным и близким.

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