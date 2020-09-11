Стало известно, есть ли россияне среди пострадавших при взрыве в Китае

|
Карина Бернтгольц
62

По предварительным данным, в результате ЧП возле гостиницы в Чжухае травмы получили три человека.

Фото, видео: www.globallookpress.com © Mao Siqian, Twitter @niepanxinglai, @Robin579384016

Представитель российского генконсульства в Гуанчжоу Александр Капишников сообщил, есть ли россияне среди пострадавших при взрыве рядом с отелем в китайском городе Чжухай в провинции Гуандун. Как сообщило местное телевидение, в результате ЧП три человека получили травмы.

По словам консула, граждан РФ среди них нет.

«Мы выяснили… По данным китайской стороны, среди пострадавших граждан России нет, генконсульство находится на связи с компетентными органами Китая», — цитирует Капишникова РИА Новости.

По предварительным данным, причиной ЧП мог стать взрыв газа. Информация уточняется.

Читайте также

+9° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
75.53
-0.54 89.30
-0.27
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:29
«Таких больше нет»: жена Реввы «подарила» ему на день рождения милое видео
7:17
«Тебе за это ничего не будет»: Пашаев рассказал, кто подставил Ефремова в суде
7:12
ТОП-8 простых способов стать красивее
7:11
Второй на орбите: Малоизвестные факты о Германе Титове
7:01
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 сентября, для всех знаков зодиака
6:51
Дочь и возлюбленная Виторгана трогательно поздравили его с днем рождения

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 сентября, для всех знаков зодиака
Михаил Ефремов получил первую передачу в СИЗО
Наука и приметы: чем опасен невиданный урожай грибов в 2020 году

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок