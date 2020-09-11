Стало известно, есть ли россияне среди пострадавших при взрыве в Китае
По предварительным данным, в результате ЧП возле гостиницы в Чжухае травмы получили три человека.
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Фото, видео: www.globallookpress.com © Mao Siqian, Twitter @niepanxinglai, @Robin579384016
Представитель российского генконсульства в Гуанчжоу Александр Капишников сообщил, есть ли россияне среди пострадавших при взрыве рядом с отелем в китайском городе Чжухай в провинции Гуандун. Как сообщило местное телевидение, в результате ЧП три человека получили травмы.
По словам консула, граждан РФ среди них нет.
«Мы выяснили… По данным китайской стороны, среди пострадавших граждан России нет, генконсульство находится на связи с компетентными органами Китая», — цитирует Капишникова РИА Новости.
По предварительным данным, причиной ЧП мог стать взрыв газа. Информация уточняется.
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