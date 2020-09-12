Масштабы таяния ледников шокировали ученых. Чем это грозит?

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По мнению исследователей, таяние мерзлоты продлится всю осень и зиму.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Valeriy Kudryashov; 5-tv.ru

Скорость таяния ледников шокировала ученых по всему миру. К примеру, на Шпицбергене летом было настолько жарко, что даже там побит температурный рекорд. Так называемые «спящие гиганты» в Северном Ледовитом океане начали таять быстрее, чем это ранее оценивалось в климатических моделях.

Ученые предупреждают: это только предвестник будущих проблем. О точности прогнозов таяния мерзлоты можно будет судить только после второго этапа исследований. Он продлится всю осень и зиму. Специалисты будут наблюдать, как изменится облик ледового поля в Магаданской области. И может быть тогда, наконец, человечество всерьез задумается о подготовке к жизни в новых для себя условиях.

О первых результатах исследований, проведенных этим летом, расскажет корреспондент Дмитрий Зименкин. Подробнее смотрите в видеосюжете.

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