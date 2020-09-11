Антирейтинг достопримечательностей: После каких экскурсий туристы разочаровались

Эфирная новость 123

Удивительно, на популярные культурные объекты во Франции, Италии и Великобритании вызвали у путешественников больше негативных эмоций.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Werner Otto / face to face, imagebroker / Robert Lehmann, imagebroker / Christian Reister; 5-tv.ru

Эйфелева башня - стала самым большим разочарованием туристов. Об этом говорит исследование одной из крупнейших платформ о путешествиях. Эксперты проанализировали отзывы и выяснили, что именно во Франции проводят самые худшие экскурсии. Если читать все отзывы, то рассказ о скучных гидах и плохой организации растянется на 400 часов.

Следом в этом антирейтинге идет визитная карточка Рима. На описание недовольства от экскурсий в Колизей ушло свыше 40 часов. 

Тройку лидеров замыкает лондонский Биг-Бен. В десятку достопримечательностей, которые не оправдали надежд, вошли египетские пирамиды, американская Статуя Свободы, Великая Китайская стена и Голливуд.

Читайте также

+10° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
74.89
-0.64 88.68
-0.62
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:28
«Огонь!» — дочь Веры Брежневой в бикини вообразила себя на «земле богинь»
0:13
В Петербурге пешехода подбросило в воздух после наезда автомобиля — видео
23:58
Александров день: что можно и нельзя делать 12 сентября
23:51
В России открылись избирательные участки. Проголосовать можно прямо во дворе
23:40
«Близкие не умирают»: сериальная внучка Клюева показала трогательные кадры с актером
23:11
«Увидела угрозу»: Лена Миро нашла причину расставания Тимати и Решетовой

Сейчас читают

Студент Бориса Клюева выпал из окна московского общежития
Минюст РФ планирует лишить Пашаева статуса адвоката
Наука и приметы: чем опасен невиданный урожай грибов в 2020 году

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок