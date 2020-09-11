Антирейтинг достопримечательностей: После каких экскурсий туристы разочаровались

Эйфелева башня - стала самым большим разочарованием туристов. Об этом говорит исследование одной из крупнейших платформ о путешествиях. Эксперты проанализировали отзывы и выяснили, что именно во Франции проводят самые худшие экскурсии. Если читать все отзывы, то рассказ о скучных гидах и плохой организации растянется на 400 часов.

Следом в этом антирейтинге идет визитная карточка Рима. На описание недовольства от экскурсий в Колизей ушло свыше 40 часов.

Тройку лидеров замыкает лондонский Биг-Бен. В десятку достопримечательностей, которые не оправдали надежд, вошли египетские пирамиды, американская Статуя Свободы, Великая Китайская стена и Голливуд.