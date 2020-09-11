Антирейтинг достопримечательностей: После каких экскурсий туристы разочаровались
Удивительно, на популярные культурные объекты во Франции, Италии и Великобритании вызвали у путешественников больше негативных эмоций.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Werner Otto / face to face, imagebroker / Robert Lehmann, imagebroker / Christian Reister; 5-tv.ru
Эйфелева башня - стала самым большим разочарованием туристов. Об этом говорит исследование одной из крупнейших платформ о путешествиях. Эксперты проанализировали отзывы и выяснили, что именно во Франции проводят самые худшие экскурсии. Если читать все отзывы, то рассказ о скучных гидах и плохой организации растянется на 400 часов.
Следом в этом антирейтинге идет визитная карточка Рима. На описание недовольства от экскурсий в Колизей ушло свыше 40 часов.
Тройку лидеров замыкает лондонский Биг-Бен. В десятку достопримечательностей, которые не оправдали надежд, вошли египетские пирамиды, американская Статуя Свободы, Великая Китайская стена и Голливуд.
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