Популярный российский рэпер Тимур Юнусов, более известный как рэпер Тимати, расстался с матерью своего ребенка — моделью Анастасией Решетовой. Об этом девушка написала на своей странице в Instagram.

Instagram @ volkonskaya.reshet

«Наш союз ее не выдержал. Мы больше не одно целое, не муж и жена, не живем вместе. Это были прекрасные шесть лет с момента нашей встречи и до этого лета. Мы были лучшими друзьями, любовниками, партнерами. Между нами было многое и это было прекрасно», — написала Решетова.

По ее словам, за годы совместной жизни изменилась и она, и ее взгляды на жизнь, в то же время в их расставании не замешаны «посторонние люди».

«Так как было тогда и сейчас знаем только мы и объясняться подробнее не вижу смысла. Я не знаю что будет дальше, но на данный момент хочется всю свою энергию направить в иное русло. Я верю что удастся превратить наши отношения в идеальный родительский тандем ради Ратмирчика», — сообщила модель.

Она также поблагодарила музыканта за любовь и поддержку, и пообещала воспитывать сына Ратмира в любви к отцу.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в конце июля Анастасия Решетова с сыном улетела на частном самолете к дедушке Ратмира Ильдару Юнусову, проживающему на Лазурном берегу. Тимати с ними не поехал и проводил свой отпуск с дочерью Алисой и ее мамой в Греции.

Тогда же в сети появились первые слухи о размолвке звездной пары, поскольку они больше месяца провели вдали друг от друга. Они не увиделись даже в день рождения артиста — модель ограничилась скромным поздравлением в Instagram.