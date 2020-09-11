Онколог перечислил ранние и неочевидные признаки рака горла

|
Светлана Александрова
Эксклюзив 45

Среди всех злокачественных опухолей рак гортани по частоте встречаемости находится на пятом месте. Его несложно диагностировать на ранней стадии, главное — не пропустить тревожные симптомы.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Mauricio Jordan de Souza Coelho

Среди всех онкологических заболеваний рак гортани по частоте встречаемости располагается на пятом месте и составляет около 3%, однако врачи отмечают, что в последнее время распространенность этого опасного заболевания растет. Между тем рак горла несложно диагностировать на ранней стадии, главное — не пропустить тревожные симптомы и вовремя обратиться к специалисту. Какие признаки свидетельствуют о том, что нужно незамедлительно обратиться к врачу, 5-tv.ru рассказал онколог-хирург, кандидат медицинских наук Михаил Мяснянкин.

По его словам, рак гортани чаще всего возникает у людей которые имеют длительный стаж курения или злоупотребления алкоголем, а также у работавших в условиях повышенной запыленности — например, на текстильном производстве. Спровоцировать онкологическое заболеванием может также вдыхание вредных канцерогенных веществ — нефти, продуктов ее перегонки, бензола, фенольных смол. Высокий риск появления злокачественных образований отмечается также при папилломах. К факторам риска относятся и хронические воспалительные процессы такие как ларингиты и фарингиты, которые не лечились должным образом.

Наиболее частыми клиническими симптомами рака гортани, по словам доктора, является изменение тембра голоса — осиплость, поперхивание.

«Если процесс уже перекрывает просвет гортани, могут присоединяться явления затрудненного дыхания, может присоединиться постоянный кашель, боль в горле, не проходящие на фоне антибактериального противовоспалительного лечения, может пациент пожаловаться на увеличенные лимфоузлы. Таким пациентам незамедлительно требуется с подозрением на рак гортани проведение фиброларингоскопии с последующим исследованием биопсийного материала», — рассказал Михаил Мяснянкин.

Ранее в интервью 5-tv.ru Михаил Меснянкин перечислил нетипичные проявления рака кожи.

Читайте также

+14° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 72%
75.53
-0.54 89.30
-0.27
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:26
Российские школьники начали возвращаться на удаленку
12:24
МВД РФ разыскивает уклонившуюся от опроса спутницу Навального
12:23
Онколог перечислил ранние и неочевидные признаки рака горла
12:04
Эксперты прокомментировали слова Трампа о наличии у США сверхсекретного оружия
11:59
«Для вашего просмотра»: Дочь Успенской показала Цискаридзе в семейниках
11:52
«Она боялась всегда»: бабушка изувеченного омского малыша рассказала о случившемся

Сейчас читают

«Мы больше не одно целое» — Решетова объявила о расставании с Тимати
Михаил Ефремов получил первую передачу в СИЗО
Наука и приметы: чем опасен невиданный урожай грибов в 2020 году

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок