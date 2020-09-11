Онколог перечислил ранние и неочевидные признаки рака горла
Среди всех злокачественных опухолей рак гортани по частоте встречаемости находится на пятом месте. Его несложно диагностировать на ранней стадии, главное — не пропустить тревожные симптомы.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Mauricio Jordan de Souza Coelho
Среди всех онкологических заболеваний рак гортани по частоте встречаемости располагается на пятом месте и составляет около 3%, однако врачи отмечают, что в последнее время распространенность этого опасного заболевания растет. Между тем рак горла несложно диагностировать на ранней стадии, главное — не пропустить тревожные симптомы и вовремя обратиться к специалисту. Какие признаки свидетельствуют о том, что нужно незамедлительно обратиться к врачу, 5-tv.ru рассказал онколог-хирург, кандидат медицинских наук Михаил Мяснянкин.
По его словам, рак гортани чаще всего возникает у людей которые имеют длительный стаж курения или злоупотребления алкоголем, а также у работавших в условиях повышенной запыленности — например, на текстильном производстве. Спровоцировать онкологическое заболеванием может также вдыхание вредных канцерогенных веществ — нефти, продуктов ее перегонки, бензола, фенольных смол. Высокий риск появления злокачественных образований отмечается также при папилломах. К факторам риска относятся и хронические воспалительные процессы такие как ларингиты и фарингиты, которые не лечились должным образом.
Наиболее частыми клиническими симптомами рака гортани, по словам доктора, является изменение тембра голоса — осиплость, поперхивание.
«Если процесс уже перекрывает просвет гортани, могут присоединяться явления затрудненного дыхания, может присоединиться постоянный кашель, боль в горле, не проходящие на фоне антибактериального противовоспалительного лечения, может пациент пожаловаться на увеличенные лимфоузлы. Таким пациентам незамедлительно требуется с подозрением на рак гортани проведение фиброларингоскопии с последующим исследованием биопсийного материала», — рассказал Михаил Мяснянкин.
Ранее в интервью 5-tv.ru Михаил Меснянкин перечислил нетипичные проявления рака кожи.
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