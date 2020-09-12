Двое детей погибли при обрушении перекрытий в доме в Удмуртии

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Алиса Маркова
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Трагедия произошла в городе Сарапул. Уже озвучена предварительная причина ЧП.

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Фото, видео: МЧС Удмуртии

Двое детей погибли при обрушении перекрытий в доме в Удмуртии. Трагедия произошла в городе Сарапул. По предварительным данным, рухнули межэтажные перекрытия нежилого двухэтажного здания. Погибшие дети были 2007 и 2006 годов рождения. Их тела уже извлечены из-под завалов. Вероятнее всего, ЧП произошло из-за того, что строительные конструкции здания были ветхими. Обстоятельства трагедии устанавливаются. На месте работают сотрудники МЧС.

Двое детей погибли при обрушении перекрытий в доме в Удмуртии

1/2

МЧС Удмуртии

2/2

МЧС Удмуртии

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Двое детей погибли при обрушении перекрытий в доме в Удмуртии

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