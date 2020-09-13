«Постоянно что-то мастерил»: соседи о владельце квартиры, где прогремел взрыв в Приморье

Соседи рассказали о владельце квартиры в жилом доме селе Вознесенка в Хорольском районе Приморского края, где накануне прогремел взрыв. Как стало известно 5-tv.ru, дом не газифицирован. По предварительным данным, в результате ЧП обрушилась квартира на втором этаже здания. Под завалами может находиться хозяин жилища. Спасатели его до сих пор не могут найти.

Говоря о владельце квартиры, соседи рассказали, что это «бывший военный, который постоянно что-то мастерил», сообщает Telegram-канал KP.RU со ссылкой на свой собственный источник.

KP.RU

Причины и обстоятельства случившегося выясняются. Информация о числе пострадавших пока не поступала.