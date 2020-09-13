«Постоянно что-то мастерил»: соседи о владельце квартиры, где прогремел взрыв в Приморье

|
Карина Бернтгольц
43

По предварительным данным, в результате ЧП обрушилась квартира. Хозяин может находиться под завалами.

«Постоянно что-то мастерил»: соседи о владельце квартиры, где прогремел взрыв в Приморье

Фото: ТАСС / Егор Алеев

Соседи рассказали о владельце квартиры в жилом доме селе Вознесенка в Хорольском районе Приморского края, где накануне прогремел взрыв. Как стало известно 5-tv.ru, дом не газифицирован. По предварительным данным, в результате ЧП обрушилась квартира на втором этаже здания. Под завалами может находиться хозяин жилища. Спасатели его до сих пор не могут найти.

Говоря о владельце квартиры, соседи рассказали, что это «бывший военный, который постоянно что-то мастерил», сообщает Telegram-канал KP.RU со ссылкой на свой собственный источник.

KP.RU

Причины и обстоятельства случившегося выясняются. Информация о числе пострадавших пока не поступала.

Читайте также

+13° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
74.89
-0.64 88.68
-0.62
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 14 по 20 сентября

Последние новости

1:25
«Знакомьтесь, мой муж»: Экс-солистка группы Reflex показала фото с медового месяца
1:15
Куприянов день: что можно и категорически нельзя делать 13 сентября
0:57
На «Кинотавре» состоялась премьера фильма про доктора Лизу
0:56
Эксклюзивные кадры с места взрыва в жилом доме в Приморье
0:46
«Постоянно что-то мастерил»: соседи о владельце квартиры, где прогремел взрыв в Приморье
0:26
«Выглядит, как миссия»: Пашаев мог отомстить Ефремову за погибших родственников?

Сейчас читают

«Эксклюзив!» — россиянин продает трусы Киркорова за полмиллиона рублей
Режиссер «Ворониных» показал, как Клюев держался в кадре последний раз
Минюст РФ планирует лишить Пашаева статуса адвоката

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок