«Постоянно что-то мастерил»: соседи о владельце квартиры, где прогремел взрыв в Приморье
По предварительным данным, в результате ЧП обрушилась квартира. Хозяин может находиться под завалами.
Фото: ТАСС / Егор Алеев
Соседи рассказали о владельце квартиры в жилом доме селе Вознесенка в Хорольском районе Приморского края, где накануне прогремел взрыв. Как стало известно 5-tv.ru, дом не газифицирован. По предварительным данным, в результате ЧП обрушилась квартира на втором этаже здания. Под завалами может находиться хозяин жилища. Спасатели его до сих пор не могут найти.
Говоря о владельце квартиры, соседи рассказали, что это «бывший военный, который постоянно что-то мастерил», сообщает Telegram-канал KP.RU со ссылкой на свой собственный источник.
Причины и обстоятельства случившегося выясняются. Информация о числе пострадавших пока не поступала.
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