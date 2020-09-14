Смартфоны могут исчезнуть. Какими будут последствия глобальных изменений?
Участники «Российской креативной недели» заглянули в будущее и попытались предсказать самые серьезные изменения в мире.
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Фото, видео: РИА Новости / Алексей Куденко; 5-tv.ru
Заглянуть в будущее смогли участники «Российской креативной недели» в Москве. Всероссийский форум собрал на одной площадке самых ярких представителей «творческих индустрий» — от кино до IT и урбанистики. Участники форума уверены — мир на пороге глобальных изменений. Так, смартфоны могут исчезнуть, в прошлое уйдет и традиционное кино.
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