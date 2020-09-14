Смартфоны могут исчезнуть. Какими будут последствия глобальных изменений?

Заглянуть в будущее смогли участники «Российской креативной недели» в Москве. Всероссийский форум собрал на одной площадке самых ярких представителей «творческих индустрий» — от кино до IT и урбанистики. Участники форума уверены — мир на пороге глобальных изменений. Так, смартфоны могут исчезнуть, в прошлое уйдет и традиционное кино.

Что победит телевидение или интернет? Как запустить свой проект, не имея бюджета? В чем феномен TikTok ? Креативные индустрии сочетали несочетаемое, традиции и инновации, асов своего дела и начинающих, но очень успешных творцов, офлайн и онлайн.

Как идти в ногу со временем и не остаться за бортом тотальной цифровизации, узнала Надежда Алешкина.