Какую женщину мужчина никогда не бросит? — мнение психолога

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Виктория Андреева
Эксклюзив 67

Александр Шахов рассказал, как добиться расположения любого кавалера.

Фото, видео: www.globallookpress.com / R. Märzinger / CHROMORANGE; 5-tv.ru

«Как покорить сердце мужчины?» — этим вопросом хоть один раз в жизни задается любая женщина. Но найти на него ответ не так-то просто. Кто-то полагает, что главное — быть хорошей хозяйкой, другие настаивают: важно быть независимой и самодостаточной. Однако ни то, ни другое утверждение, как оказалось, в корне неверно.

В эксклюзивном интервью для 5-tv.ru психолог Александр Шахов рассказал, что ключ к сердцу любого кавалера лежит… через секс. По словам эксперта, дама может быть сколь угодно умной и положительной, но если она не будоражит фантазию мужчины, дело вряд ли дойдет до большой и чистой любви.

Признаки идеальной женщины

Специалист в области отношений утверждает, что мужчину привлекает в женщине пять главных внешних признаков: длинные волосы и ноги, фигура — песочные часы, высокая грудь, а также чистая и здоровая кожа.

«Это то, что запрограммировано в мозге мужчины: здоровая кожа — здоровая самка, длинные ноги — может убегать от хищников, высокая грудь — больше способность к кормлению молоком. Это инстинктивная программа», — пояснил психолог.

Александр подчеркнул, что нет ничего дурного в коротких женских стрижках или чрезмерной любви к тату. Однако лишь вышеперечисленные аспекты могут активизировать выработку у кавалера гормона тестостерона, ответственного за секс и влечение к партнерше. Из этого следует и другой постулат: мужчина никогда не бросит спутницу, которая активна в постели и хвалит его за интимные подвиги.

«Это химия, этим нельзя управлять. Мужчины больше всего ценят женщин, которые разделяют с ними любовь к сексу, испытывают с ними удовольствие от секса. Самое приятное для мужчины зрелище, когда женщина испытывает удовольствие от секса рядом с ним. У него возникает ощущение, что он Бог, король и владеет этим удовольствием, управляет им», — отметил психолог.

В заключение Шахов посоветовал женщинам развивать свою сексуальность, отбросить комплексы и предрассудки ради крепких отношений. Однако при этом важно чувствовать тонкую грань, где сексапильность переходит в необузданную вульгарность, что может лишь только навредить.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как понять, когда с партнером пора разводиться.

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