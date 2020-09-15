Прохор Шаляпин снова одинок? Почему певцу не удается найти настоящую любовь?

Прохор Шаляпин расстался с канадской миллионершей и похудел на десять килограммов. Ради кого певец приводит себя в форму? Почему артисту не удается построить настоящую семью? И правда ли, что у бывшей возлюбленной Татьяны Гудзевой случился выкидыш после ссоры с ним? Об этом — в новом выпуске программы Пятого канала «Светская хроника».

Прохор Шаляпин не перестает удивлять поклонников. Недавно певец избавился от своей шикарной голливудской улыбки. Артист снял люминиры, которые в свое время обошлись ему в один миллион рублей.

«Не хочу больше носить во рту унитаз. Пусть будут свои, пусть не такие белые, пусть местами кривенькие», — отшучивался Шаляпин.

Певец говорит, естественность нынче в моде. Но не все поклонники были готовы к переменам во внешности звезды. Певец также сел на диету и похудел на десять килограммов. Шаляпин столкнулся с проблемой лишнего веса после расставания с 40-летней миллионершей Татьяной Дэвис из Канады. С ней артист жил на широкую ногу: путешествовал по Тихому океану на лайнере, отдыхал в самых дорогих отелях Лос-Анджелеса, одевался в люксовых бутиках.

«Мы ездили на шикарных лимузинах. Я говорю: „Итак, извозчик, вези-ка меня на шопинг!“ И я поехал! Я привез два чемодана вещей с Лос-Анджелеса», — рассказывает Прохор Шаляпин.

Артист говорит, с Татьяной у них было все хорошо, пока не началась пандемия:

«Таня меня позвала в Канаду, говорит, переезжай ко мне. У нее там два особняка, три машины. Каждая машина там дорогущая, по 100—150 тысяч долларов стоит каждый автомобиль. Не хухры-мухры. Я-то езжу на экономе, на дешевенькой машинке».

Прохор настолько очаровал 40-летнюю женщину, что она даже решилась оформить на него роскошную недвижимость. Татьяна Дэвис купила в Москве сразу четыре квартиры общей стоимостью около 70 миллионов рублей.

«Я Татьяну стал убеждать, мол, твои деньги вложим, у меня таких денег просто нет. То ты потом выиграешь с этого. То есть сейчас недвижимость упала. Когда она скажет оформить назад, я все, конечно же, оформлю», — рассказывает Прохор.

Казалось бы, певец отхватил настоящий джекпот, богатую невесту. Но Шаляпин как истинный патриот решил остаться жить в России. А отношения на расстоянии не для него.

«Я уверен, что я там не приживусь. Я жить в Канаде не смогу. Нигде не смогу, кроме России», — говорит он.

А ведь певец признавался, что хочет построить с Татьяной Дэвис крепкую семью. И даже мечтал, что она подарит ему детей.

«И я бы хотел своих детей отдать в руки умных бабушек, дедушек, в руки Татьяны, потому что она обеспечена».

Но внезапно одна из многочисленных любовниц Прохора Татьяна Гудзева уличила его во лжи. Девушка заявила: артист не хранил верность Дэвис, а вел двойную жизнь. Получается, Шаляпин одновременно встречался и с канадской миллионершей, и с ней.

«Когда мы с ним расстались, мы с ним потом помирились. И естественно у нас все было», — делится Татьяна.

Татьяна Гудзева неожиданно для всех сообщила, она ждет ребенка от певца. Но из-за бесконечных переживаний у нее случился нервный срыв. Она угодила в больницу:

«У меня случился выкидыш от Прохора. Так хотела этого ребенка».

Шаляпин проигнорировал видеопослание Гудзевой. Девушка воспитывает двоих детей от разных мужчин. Отцом сына в свидетельстве о рождении значится Прохор. Но он не признает мальчика. Может и в этот раз певец не поверил, что ребенок от него? Мама Прохора Шаляпина Елена Колесникова рассказывает:

«Он очень честный, доверчивый, поэтому его всегда окружают люди, которые пытаются что-то с него сорвать».

Прохор Шаляпин, как оказалось, не забывал и о других своих бывших пассиях. С Анной Калашниковой на самоизоляции артист активно снимал видео для соцсетей. А недавно снялся у нее в клипе, при чем вместе с другой своей бывшей любовницей — Аллой Пеняевой. Именно поэтесса в начале творческого пути Шаляпина помогла провинциальному парню стать звездой.

«Проша — удивительный человек! И когда я говорю про неземную любовь, это не любовь в постели, это когда он поет, а ты в экстазе, ты кончаешь, вот это настоящая любовь!» — уверена Алла Пеняева, бывшая любовница Прохора Шаляпина.

Не забывает Шаляпин и про экс-супругу Ларису Копенкину.

«Все девушки, которые у него появляются, я узнаю первая. Он со мной советуется, рассказывает», — делится бизнесвумен Лариса Копенкина.

Но почему артист каждый раз возвращается в прошлые отношения?

«Я хочу какой-то легкой жизни, также как и все ее хотят. Я рассчитан на другие полеты, на более высокие», — уверен Прохор.

Кажется, Шаляпин и сам запутался в своих дамах сердца. Прохор не исключает, что, когда границы откроют, он вновь сможет отправиться путешествовать по миру с Татьяной Дэвис. Ведь к хорошему быстро привыкаешь. Да и женщины его всегда прощают и ждут, как за океаном, так и в России.