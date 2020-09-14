Причины психологического бесплодия у пар: советы перинатального психолога

Женское и мужское бесплодие в современном мире встречается очень часто. Многие годами бьются над проблемой в надежде забеременеть, но уделяют внимание только медицинским аспектам. Тогда как эмоциональный фон бесплодных родителей также очень важен.

Клинический перинатальный психолог из Центра планирования семьи и репродукции департамента здравоохранения Москвы Алина Никифорова рассказала в интервью 5-tv.ru, чем может помочь комплексный поход к решению проблемы с зачатием или вынашиванием ребенка.

Понять причины

Причин инфертильности может быть великое множество. Это и проблемы со здоровьем, и внутренние страхи, и дефицит любви в детстве, и неправильная мотивация, и удовольствие от статуса жертвы. Ментальное здоровье до сих остается загадкой даже для специалистов.

«Врачи собирают анамнез, а я — жизненную историю, где есть пробелы, которые могли как-то повлиять на историю деторождения в семье», — пояснила Алина.

Разумеется, медицинскую причину исключать нельзя. Первым делом стоит начать обследование, а параллельно получать психотерапевтическую поддержку. Она в любом случае не будет лишней, особенно для тех, кто годами находится в состоянии стресса из-за отсутствия детей.

«Я бы порекомендовала более комплексно смотреть на причину бесплодия, чем просто, как на причину медицинскую», — посоветовала она.

История семьи

Доктор Никифорова рассказала, что существует понятие трансгенерационной передачи. В таких случаях проблема передается в семье от матери к дочери, от отца к сыну. В процессе можно «вскопать» такие глубины сознания, что они вообще не будут связаны напрямую с клиентом, можно слышать, как устами женщины произносятся фразы ее бабушек и прабабушек.

«Это когда из поколения в поколения передаются психологические травмы, связанные с деторождением, — рассказала Никифорова. — Если это проработать, то можно эту взаимосвязь обнаружить уже у следующего поколения, у женщины, которая обращается за психологической помощью».

Отношения с матерью

Как известно, в психологии большинство причинно-следственных связей уходят корнями в детство. В случае бесплодия нужно оценить отношения женщины с ее матерью. Это требуется для успешного повторения ее опыта.

«Как правило мать является базой, лицом, которая этот опыт передает. Он как материальный — выношенная беременность, роды, отношения с дочерью, так и эмоциональный, — объяснила Никифорова. — Недостаточная эмоциональная инвестиция матери может повлиять на репродуктивную историю дочери».

Отношения в паре

Порой причина отсутствия желанной беременности лежит в невысказанности между партнерами. Например, в браке есть проблемы, которые не обсуждают, какое-то сопротивление или иные неочевидные аспекты.

Если их не найти и не проговорить, то психологические проблемы между супругами могут продолжить влиять на зачатие и вынашивание ребенка.

Мужской вопрос

С психологическим бесплодием у мужчин все еще сложнее. Причина в том, что они куда реже обращаются за помощью к репродуктологам и психологам. Многим тяжело осмыслить, что причина бесплодия может крыться в них самих.

«Им даже гораздо сложнее принять, что причина может быть психогенной природы, не только со здоровьем связана», — объяснила Никифорова.

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