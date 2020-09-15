Неожиданно: как выглядят «тайные» родственники знаменитостей из Петербурга

Как известно, немногие селебрити — будь то актеры, музыканты или спортсмены — готовы выставлять на всеобщее обозрение подробности личной жизни. Как правило, молчат звезды не только о «пикантных» подробностях своих отношений, но и не рассказывают даже о родственниках, с которыми бок о бок проводят массу времени.

Вероятнее всего, такая позиция продиктована чрезмерным любопытством «желтой» прессы, которая ради хайпа переврет реальные факты настолько, что за них придется долго оправдываться. Кроме того, у многих возникает банальное желание защитить семью от хейтерских атак, коих, как известно, тоже немало.

Как бы то ни было, даже в век технологий узнать, чем именно живет твой любимый кумир, оказывается не так-то просто. Но случаются и чудеса. Так, редакции KP.RU удалось найти «затерявшихся» родственников петербургских звезд, не питающих надежд когда-нибудь стать знаменитостями.

Сергей Семак и его брат — иеромонах Александр

Неожиданным открытием был тот факт, что один из братьев главного тренера ФК «Зенит» Сергея Семака (всего их четверо) — Николай — ушел в монастырь.

Поначалу он, так же как и Сергей мечтал о карьере футболиста, но судьба распорядилась иначе. Ему чужды баснословные гонорары, заграничные путешествия и прочие прелести «богатой» жизни. Несколько лет назад Николай принял монашеский постриг и отправился служить в Антониево-Дымский мужской монастырь, расположенный под Тихвином. Знаком окружающим брат «зенитовца» по имени Александр. К счастью, оба поддерживают хорошие отношения.

www.globallookpress.com / Sasha_Kulebyakin; Globus.aquaviva.ru

Вячеслав Малафеев и его брат — агент по недвижимости Сергей

У старшего брата бывшего вратаря «Зенита» Вячеслава Малафеева — 45-летнего Сергея — карьера футболиста тоже пошла под откос. К слову, когда-то он выступал за тот же клуб, что и знаменитый родственник, но особых успехов не добился. В результате — из разряда рядовых спортсменов переквалифицировался в судью, а затем и вовсе отказался от мечты. В настоящее время Сергей трудится в агентстве недвижимости, которое открыл любимый брат.

Instagram @s.malafeev

Стас Пьеха и его сестра — организатор концертов Эрика

А вот сводная сестра певца Стаса Пьехи Эрика пошла по его стопам. Несмотря на то, что дочь артистки Илоны Броневицкой от второго брака с композитором Юрием Быстровым окончила архитектурный вуз, карьеру строить решила в шоу-бизнесе. Сегодня 34-летняя красотка во всем помогает своему старшему брату и официально числится организатором его концертов.

«У нас очень хорошие и тесные взаимоотношения. <…> Она делает видео, инсталляции, работает со светом. Прелесть в совместной работе с родственниками это то, что они относятся к тебе искренне, не хотят нажиться. Бывает, конечно, и по-другому. Мне повезло!» — рассказал в беседе с изданием исполнитель.

Instagram @wolfieha, @akka_knebekaizze

Игорь и Наталья Корнелюк

Не отстала от именитого композитора Игоря Корнелюка и его сестра Наталья. Женщина не просто удивительно похожа на своего звездного родственника, но и также посвятила всю себя творческому процессу. Сегодня она проживает в Бресте и преподает музыку в местной школе. С артистом видится не так часто, как того хотелось бы, но в отсутствие большой загруженности и сам Игорь, и Наталья летают друг к другу в гости.

Анастасия Мельникова и ее многодетные братья

А вот звезда сериала «Улицы разбитых фонарей», актриса Анастасия Мельникова долгое время скрывала от своих поклонников многодетных братьев. Старший — Олег — обладатель благородной профессии: он — кандидат медицинских наук и практикующий хирург-онколог. Кроме того, может похвастаться большой и дружной семьей: у Олега пятеро детей.

«Младший — Александр. Он юрист и тоже многодетный отец — у него трое детей. Мы ежедневно общаемся. Если не получается встретиться, то созваниваемся по телефону. Как они реагируют на то, что у них известная сестра? Они меня очень любят!» — иронично заметила в интервью для KP.RU Анастасия.

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