Путин напомнил Макрону о недопустимости вмешиваться в дела Белоруссии

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Президент также высказал свою позицию по Навальному.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Gao Jing; 5-tv.ru

О недопустимости любых попыток вмешательства во внутренние дела Белоруссии Владимир Путин заявил Эммануэлю Макрону.

Телефонный разговор состоялся по инициативе Парижа. Как сообщается на сайте Кремля, французский президент также затронул так называемое «дело Навального».

Владимир Путин подчеркнул неуместность голословных, ни на чем не основанных обвинений российской стороны в данном контексте. Отметил, что для выяснения реальных обстоятельств произошедшего требуется передача германскими специалистами Москве биоматериалов и официального заключения по результатам взятых у Навального анализов. Также необходима совместная работа с российскими врачами.

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