Пьяный дед грозился выбросить двухлетнего внука из окна в Сургуте

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Мужчина высунул ребенка из окна и держал его за ногу. Шокированные очевидцы вызвали полицию.

Фото, видео: Известия / Алексей Майшев; 5-tv.ru

В Сургуте полицейские спасли двухлетнего ребенка, которого грозился выбросить из окна его собственный дед. Инцидент сняли очевидцы.

На кадрах видно, как мужчина высунул ребенка из окна и держит его за ногу. Прохожие вызвали полицейских. Те бросились на пятый этаж и выломали дверь квартиры.

Напуганный мальчик лежал на полу. Его передали работникам скорой помощи. А пенсионера задержали. Мужчина был пьян.

Известно, что в момент случившегося отец ребенка находился на работе. Мать ушла в магазин, оставив сына под присмотром деда.

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