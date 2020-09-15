Пьяный дед грозился выбросить двухлетнего внука из окна в Сургуте

В Сургуте полицейские спасли двухлетнего ребенка, которого грозился выбросить из окна его собственный дед. Инцидент сняли очевидцы.

На кадрах видно, как мужчина высунул ребенка из окна и держит его за ногу. Прохожие вызвали полицейских. Те бросились на пятый этаж и выломали дверь квартиры.

Напуганный мальчик лежал на полу. Его передали работникам скорой помощи. А пенсионера задержали. Мужчина был пьян.

Известно, что в момент случившегося отец ребенка находился на работе. Мать ушла в магазин, оставив сына под присмотром деда.