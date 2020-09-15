Вдову и тяжело больную дочь Баталова «обчистили» до копейки

Вдова народного артиста СССР Алексея Баталова Гитана Леонтенко и его тяжело больная дочь Мария остались без средств к существованию. Близкие актера признались, что доверились знакомым, а в итоге остались и без денег, и без элитной недвижимости.

Друзья — предатели

Как удалось выяснить 5-tv.ru, речь идет о «друзьях» покойного артиста, с которыми при жизни он довольно часто общался и даже успел посотрудничать: актрисой Наталией Дрожжиной и ее супругом Михаилом Цивиным.

По словам вдовы Баталова, эти люди втерлись к нему в доверие, а после кончины прешли в «наступление». Дрожжина и Цивин обманным путем оформили у нотариуса на свои имена доверенности на имущество семьи Баталовых. Теперь они в полной мере могут распоряжаться ⅓ доли в четырехкомнатной квартире Дома на набережной, мастерской покойного актера в том же доме, квартирой бабушки Марии, квартирой на Кутузовском проспекте, а также деньгами, лежащими на российских и зарубежных счетах. Все это перешло в собственность Леонтенко и ее дочери от супруга по договору пожизненного содержания с иждивением.

К слову, все имеющиеся в банках средства семьи Баталова предполагаемые мошенники уже забрали себе. Включая 107 тысяч долларов, хранившихся на личном счете 52-летней Марии, с детства страдающей ДЦП.

Позже в беседе с MK.RU Леонтенко рассказала, что обидчики оставили ей лишь золотые часы покойного супруга.

«Мы открыли банковскую ячейку, где должны были находиться документы, ордена, ценности, — а там пусто! Только часы Алешины золотые остались. Помню, он говорил, что когда будет совсем туго, их можно продать и деньги потратить на массаж Маше… Забрали даже четыре доллара, которые лежали на другом счете!» — поделилась горем Гитана.

Она призналась, что даже сейчас не может вспомнить, как собственноручно подписывала документы о передаче собственности. Женщина пояснила, что в тот момент лечилась от катаракты и не осознавала, что происходит. «Прозрела» Леонтенко только, когда «друзья» заговорили с ней об оформлении опекунства над Марией. В этот момент Гитана поняла, что некогда добрые люди пытаются отобрать у нее все, что только есть.

К сожалению, адекватного диалога с обидчиками у вдовы Баталова не получилось. Со стороны Цивина в ее адрес сыпались лишь угрозы. Женщина была вынуждена обратиться в полицию.

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