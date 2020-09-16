Самый северный город России отмечает необычную годовщину

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Ровно год назад в Певеке пришвартовалась первая в мире плавучая атомная теплоэлектростанция «Академик Ломоносов».

Фото, видео: 5-tv.ru

Чукотка отмечает необычную годовщину. В самом северном городе России — Певеке — ровно год назад пришвартовалась первая в мире плавучая атомная теплоэлектростанция «Академик Ломоносов». Тогда ее вышел встречать весь город.

За короткое время сделано очень много — при помощи атомщиков отремонтированы важные социальные и культурные объекты, закуплено современное оборудование для больницы, малообеспеченные семьи получили помощь. В ближайшее время обновят инфраструктуру, построят спорткомплекс и крытый хоккейный корт. Как подчеркнул глава города, все это делается с заботой о людях, которые трудятся в условиях сурового русского Севера.

«Те люди, которые приехали сюда работать, пройдя вот этот годовой цикл, они стали по-настоящему жителями Арктики. Они испытали на себе один из самых сильных штормов за последние годы, когда ветер превышал 50 метров [в секунду — Прим.ред.]; они получили все эти эмоции; они теперь знают, что такое полярная ночь, что такое полярный день и вообще, как живут люди в Арктике», — отметил глава городского округа Певек Николай Леванов.

Когда уникальная плавучая атомная электростанция заработает в полную силу, света и тепла хватит и городу, и всему региону, который богат рудниками золота и меди. А Певек станет по праву «новой энергетической столицей» Чукотки и ключевой частью инфраструктуры Северного морского пути.

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