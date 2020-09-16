Калининградский школьник дарит нуждающимся компьютеры, которые собирает сам
Идея благотворительного проекта родилась во время режима самоизоляции. Запчасти юному мастеру присылают со всей страны и даже из-за рубежа.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Jevgenija Pigozne; 5-tv.ru
Настоящей знаменитостью стал школьник из Калининградской области — свой родной город Советск мальчик бесплатно снабжает компьютерами.
Увлечение техникой 14-летний Сергей превратил в благотворительную акцию, которая уже приобрела международный масштаб. Запчасти юному мастеру присылают неравнодушные люди не только со всей страны, но и из-за рубежа.
Собранные компьютеры школьник дарит тем, кто в них нуждается. Ян Воскресенский побывал в его мастерской.
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