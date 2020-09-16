Калининградский школьник дарит нуждающимся компьютеры, которые собирает сам

Настоящей знаменитостью стал школьник из Калининградской области — свой родной город Советск мальчик бесплатно снабжает компьютерами.

Увлечение техникой 14-летний Сергей превратил в благотворительную акцию, которая уже приобрела международный масштаб. Запчасти юному мастеру присылают неравнодушные люди не только со всей страны, но и из-за рубежа.

Собранные компьютеры школьник дарит тем, кто в них нуждается. Ян Воскресенский побывал в его мастерской.