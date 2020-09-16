За что могли быть зверски убиты две сестры под Ярославлем?

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Накануне жительница Рыбинска обнаружила в квартире мертвыми двух дочерей семи и 13 лет — девочек исполосовали ножом.

Фото, видео: globallookpress.com / Fotostand / Radedzki; 5-tv.ru

В федеральный розыск объявлен подозреваемый в убийстве двух детей в Ярославской области. Расследование уголовного дела под личный контроль взял глава следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Накануне жительница города Рыбинск, придя домой после работы, обнаружила мертвыми двух дочерей семи и 13 лет — девочек исполосовали ножом.

А сожитель женщины, уже судимый за убийство ребенка, исчез.

Наш корреспондент Руслан Смыков пытался понять, что могло стать причиной чудовищного преступления.

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