Правительство Японии возглавил Ёсихидэ Суга

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Бывший глава кабмина — Синдзо Абэ, занимавший высокий пост с 2012 года, подал в отставку по состоянию здоровья, но продолжит политическую деятельность.

Фото, видео: www.globallookpress.com / POOL; 5-tv.ru

В Японии новый премьер-министр. Парламент страны утвердил в этой должности лидера правящей Либерально-демократической партии Ёсихидэ Сугу.

В ближайшие часы он должен объявить и о новом составе правительства. Однако как было известно ранее — в нем не будет кардинальных изменений — большинство министров правительства экс-премьера Синдзо Абэ сохранят портфели.

Бывший глава кабмина, занимавший высокий пост с 2012 года, подал в отставку по состоянию здоровья, при этом продолжит политическую деятельность. Перед уходом Синздо Абэ попрощался с жителями страны в соцсетях. Он опубликовал соответствующий ролик. В нем — самые яркие моменты премьерства: встречи с мировыми лидерами, участие в эстафете олимпийского огня и даже появление в образе Супер Марио в одном из популярных телешоу.

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