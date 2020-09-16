Правительство Японии возглавил Ёсихидэ Суга
Бывший глава кабмина — Синдзо Абэ, занимавший высокий пост с 2012 года, подал в отставку по состоянию здоровья, но продолжит политическую деятельность.
Закрыть
Смотрите также:
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 10 сентября, для всех знаков зодиака
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 14 по 20 сентября
Режиссер «Ворониных» показал, как Клюев держался в кадре последний раз
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 15 сентября, для всех знаков зодиака
Илья Авербух прокомментировал роман со звездой «Папиных дочек» Лизой Арзамасовой
Утомленная солнцем Нетребко перепутала фильтры в фотошопе
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 12 сентября, для всех знаков зодиака
Как понять, что пора разводиться? Рассказывает психолог
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 14 сентября, для всех знаков зодиака
«Необратимые нарушения мозга»: Сын Алибасова прокомментировал шансы отца на выздоровление
Фото, видео: www.globallookpress.com / POOL; 5-tv.ru
В Японии новый премьер-министр. Парламент страны утвердил в этой должности лидера правящей Либерально-демократической партии Ёсихидэ Сугу.
В ближайшие часы он должен объявить и о новом составе правительства. Однако как было известно ранее — в нем не будет кардинальных изменений — большинство министров правительства экс-премьера Синдзо Абэ сохранят портфели.
Бывший глава кабмина, занимавший высокий пост с 2012 года, подал в отставку по состоянию здоровья, при этом продолжит политическую деятельность. Перед уходом Синздо Абэ попрощался с жителями страны в соцсетях. Он опубликовал соответствующий ролик. В нем — самые яркие моменты премьерства: встречи с мировыми лидерами, участие в эстафете олимпийского огня и даже появление в образе Супер Марио в одном из популярных телешоу.
Читайте также
77%
0.48 89.36
0.78
Нашли ошибку?